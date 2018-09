Quan falten poc més de quatre mesos per a l'esdeveniment, Andorra ha donat el tret de sortida al camí cap als Jocs Special Olympics 2018, que organitzen conjuntament la capital andorrana i la Seu d'Urgell i que tindran lloc del 4 al 7 d'octubre. Aquest dijous a la tarda, Govern, comú d'Andorra la Vella i Special Olympics Andorra han celebrat un acte simbòlic a l'Estadi Comunal per fer una crida unitària a la recerca de voluntaris. Se'n necessiten 600 per fer possible la celebració dels jocs, la meitat dels quals al Principat. “Però si superem aquesta xifra també seran benvinguts”, ha dit Àlex Terés, president d'Special Olympics Andorra. “Feina n'hi haurà per a tothom”, ha apuntat el president, que s'ha mostrat molt content amb el ritme de les inscripcions. Alguns són voluntaris que ja van participar en el Territori Special, que es va celebrar a l'octubre passat, mentre que d'altres són persones que ja han estat voluntàries en edicions anteriors dels jocs.

Les persones que vulguin ser voluntàries en els Jocs Special Olympics han de ser majors de 16 anys i es poden inscriure a través de la pàgina web www.voluntariat.ad. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha recordat que sense els voluntaris, molts dels esdeveniments que es fan al país no es podrien celebrar. Gelabert ha manifestat que, en ocasions, als andorrans se'ls titlla de “tancats”, però que a l'hora de la veritat, quan hi ha actes solidaris, “la societat andorrana sempre és molt participativa i voluntariosa”, i s'ha mostrat convençuda que aquesta vegada també serà així. A més, la ministra ha explicat que des de la Secretaria d'Estat d'Esports cada any es reserva una partida pels Special Olympics. Enguany, però, com que Andorra serà seu dels jocs, l'aportació s'ha incrementat fins als 100.000 euros.

Per la seva banda, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha animat els ciutadans a unir-se al projecte dels Special Olympics i ha remarcat la importància del paper dels voluntaris, en tant que “imprescindible” per l'èxit de l'esdeveniment. Marsol ha dit, però, que la implicació pot ser de diverses maneres, ja sigui animant, participant o anant a veure els esportistes a les competicions i a la zona recreativa que s'instal·larà al Parc Central. La cònsol ha volgut deixar clar que els participants són els “importants” i que s'hi han de sentir. Per últim, s'ha mostrat convençuda que el resultat final serà una “festa de l'esport, la solidaritat i la integració”.

Àlex Terés ha explicat que, a banda de la campanya de captació de voluntaris, des de l'organització dels jocs també se n'ha engegat una de micromecenatge, per a totes aquelles persones que no puguin participar activament de l'esdeveniment però vulguin col·laborar-hi. Ho poden fer amb una aportació mínima de 50 euros a través de la pàgina web www.specialolympicsandorra.ad, al correu electrònic soandorra@gmail.com o per telèfon al 332 665. Terés ha afegit que les empreses que hi participin rebran un diploma acreditatiu de la col·laboració amb els jocs.

Fins a 1.500 esportistes de diversos països (la majoria provinents de Catalunya i la Península Ibèrica i un centenar d'altres delegacions internacionals) competiran en les diverses disciplines dels Jocs Special Olympics. Uns 800 ho faran a Andorra la Vella, en les modalitats de futbol sala, atletisme, natació, handbol, gimnàstica, tenis taula, bàdminton i judo. La Seu d'Urgell, per la seva banda, rebrà uns 700 competidors més, amb les proves de petanca, ciclisme, bàsquet, hoquei i tenis.

Durant l'acte d'aquest dijous, que ha comptat amb la participació d'alguns esportistes de la delegació andorrana, s'ha presentat un vídeo protagonitzat per un grup d'esportistes del país, sota el lema 'Et necessitem', on animen a tothom a sumar-se al projecte dels Jocs Special Olympics la Seu d'Urgell-Andorra la Vella.