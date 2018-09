L'estudiant del col·legi Sagrada Família, Patricia Rayo Pourbaix, s'ha endut el primer premi del quart Concurs de curtmetratges RECcrea, organitzat pel Servei de Política Lingüística i l'Associació Ull Nu. L'acte d'entrega dels guardons s'ha celebrat aquest dijous a la tarda a l'espai Fòrum de l'FNAC. Rayo s'ha imposat a la resta de participants amb el film 'Obre els ulls', que segons el jurat destaca per l'originalitat en l'ús del llenguatge audiovisual i la reflexió sobre la crisi de valors en la societat actual.

La guanyadora del premi RECcrea ha rebut un val de compra de 700 euros per a Pyrénées Andorra, que juntament amb RTVA dona suport al certamen. Li ha entregat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, que ha presidit l'acte. En segona posició han quedat Vanessa da Costa, Aina Garcia i Clara Mateu, del Liceu Comte de Foix, que s'han endut 500 euros pel curtmetratge 'Dia d'examen'. I el tercer premi ha estat per Laura Borges Botelho, Laia Cardús Estragués, Anaïs Célié Porqueres, Geòrgia Cervós Noguer i Maria da Cruz Carrasco, també del Liceu, que han rebut 300 euros pel film 'Devil'.

A la quarta edició dels premis RECcrea, on hi han participat prop d'una setantena d'alumnes de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius, s'han presentat un total de 22 treballs. D'aquests treballs, el jurat va seleccionar tretze finalistes, elaborats per una quarantena d'estudiants. Els organitzadors han destacat la qualitat dels treballs que any rere any va en augment.

El concurs d'enguany ha comptat amb dues fases formatives. D'una banda, el mes de novembre, el guionista Albert Galindo va oferir sessions explicatives als centres escolars, per tal d'orientar els alumnes en l'elaboració dels textos; i d'altra banda, al llarg del curs, l'Associació Ull Nu va assessorar-los en la creació dels curts, que segons les bases havien de ser de ficció, de temàtica lliure, en llengua catalana i no podien durar més de vuit minuts.

L'acte d'aquest dijous a la tarda ha finalitzat amb la projecció dels tres curtmetratges guanyadors, que properament també es podran veure per ATV. A més, es presentaran fora de concurs en el marc del Festival de cinema emergent Ull Nu 2019.