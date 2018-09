El Niu, la incubadora i acceleradora d’empreses d’Andorra Telecom, participa en el IV Menorca Millennials, una trobada internacional d’'start-ups', que es desenvolupa a l'illa balear fins al 5 de juny.

En aquesta trobada hi prenen part un total de 30 empreses emergents, seleccionades per l’organització d’una llista de 600 candidats i provinents de catorze països dels cinc continents. De fet, entre les escollides, hi ha Wegarage, una de les que ja es va presentar en públic en la jornada de finançament desenvolupada pel Niu d’Andorra Telecom el mes de novembre.

El Niu ha tingut un paper rellevant en la jornada d'aquest dijous del congrés, amb una presentació a l’emblemàtic Far de Cavalleria. El responsable del Niu, Miquel Gouarré, ha explicat les oportunitats que ofereix Andorra pels inversors estrangers i ha destacat que l’acceleradora d’Andorra Telecom és un lloc ideal per fer créixer les 'start-ups' tecnològiques. Gouarré ha estat acompanyat de Juan Felipe González, un empresari instal·lat recentment a Andorra i que exerceix com a mentor del Niu.

Gouarré ha valorat l’impacte que per a l’acceleradora d’Andorra Telecom pot tenir la seva presència en aquesta trobada del món de l’emprenedoria. “No només és una oportunitat de fer-nos conèixer entre algunes de les empreses de més projecció mundial, sinó que ens posa en contacte en un ambient distès i col·laboratiu amb inversors, mentors i autèntics referents de la innovació”, ha remarcat.

Menorca Millennials ofereix el primer programa de desacceleració d’'start-ups' del món, un punt de trobada en un ambient distès. Els emprenedors seleccionats conviuran amb mentors internacionals com Martin Vasavsky, director general de Prelude Fertility i creador de Jazztel; Paul Ford, vicepresident de SendGrid i mentor de 500 Startups i Techstars, o Manel Adell, exdirector general de Desigual.

La trobada compta amb una metodologia de desacceleració que redueix el risc d’inversió tant per a les empreses emergents com per als inversors. El programa es desenvolupa en tres fases. Durant les primeres jornades, de col·laboració i treball en equip, els emprenedors se centren en com generar valor gràcies a l’intercanvi professional i la importància de la comunitat. La segona fase es basa en diferents ponències i les primeres entrevistes personals amb mentors per contrastar el model de negoci. Els participants tindran l’oportunitat d’inspirar-se amb diferents activitats a l’aire lliure per connectar amb la creativitat personal. Finalment, durant els testos amb inversors, els emprenedors mantindran trobades individuals amb potencials inversors per posar a prova els models de negoci, aixecar finançament i impulsar les seves 'start-ups'. En les tres edicions anteriors, els participants han recaptat més de 50 milions d’euros.