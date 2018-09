La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha acusat el Partit Socialdemòcrata (PS) i Liberals d’Andorra (L’A) “d’obstruir l’acció del Govern” amb la presentació de les dues esmenes a la totalitat al projecte de llei de l’esport. Ha lamentat que s’hagin presentat i que el PS no hagi ofert cap alternativa mentre ha destacat que el text alternatiu que ha presentat Liberals d’Andorra està “molt poc treballat”. Aquest posicionament de la ministra i la defensa de les esmenes per part de l’oposició ha generat un encès debat en què també ha estat protagonista el conseller de Demòcrates per Andorra Justo Ruiz, que ha acusat PS i L’A “d’utilitzar el món de l’esport per alimentar la seva guerra política”.

Des del PS Pere López ha lamentat que el projecte de llei que ha presentat l’executiu sigui una llei sense principis ja que no defineix ni recull el paper de l’esport en la societat. D’aquesta manera, ha assegurat que el Govern “no creu ni comparteix els beneficis i valors que aporta a la societat” l’esport i tampoc “creu en la política esportiva per a tots”. A més, ha lamentat que es prioritzin certs esports, com l’esquí, a través de les subvencions i es deixi de banda altres disciplines. També posen en dubte que es creï una fundació de l’esport, ja que defensen que ha de ser el Govern qui dirigeixi la política esportiva.

De la seva banda, des de L’A es lamenta també que no es concretin els principis de l’esport en la llei i que no es contemplin aspectes com la no discriminació. També han criticat, com ja ho havien fet en la roda de premsa per presentar aquest text alternatiu, que es prevegi un comitè paralímpic andorrà a banda del comitè olímpic. A més, rebutgen també la fundació de l’esport i defensen que es mantingui el consell andorrà de l’esport que la llei “suprimeix de manera matussera”, tal com ha manifestat Ferran Costa, que també ha manifestat que cal que les qüestions relatives al dopatge es regulin a través d’una llei a part de la de l’esport.

Gelabert ha destacat que el PS cau “en la crítica per la crítica” sense “cap alternativa clara”, mentre que pel que fa a Liberals ha manifestat que “dubtava” que Costa s’hagués llegit el text que han presentat com a alternativa i ha remarcat que respecte al redactat presentat pel Govern només “un 2%” són aportacions noves. Ha qualificat aquesta llei alternativa com a “text incomprensible i ridícul” i ha conclòs que és “un nyap legislatiu”.

Ruiz, que ha qualificat “d’esplèndida” la intervenció de la ministra, ha posat en dubte que el PS pugui “parlar de valors” després de les acusacions de corrupció contra el Govern que va fer en seu parlamentària ara fa dues setmanes.

López ha lamentat que Ruiz digués que no s’havia de fer política de l’esport i, en canvi, en les seves intervencions ell no parlés de la llei i sí que fes referència a les eleccions, i ha lamentat “l’estil poc democràtic de debatre”. Costa, de la seva banda, s’ha mostrat sorprès “pel to bel·ligerant i de confrontació directa” de la ministra quan ells, ha defensat, el que volen és “aportar millores” al text. També ha recordat a Ruiz que en seu parlamentària hi són “per fer política” i ha lamentat que es critiquin les esmenes i es vegin com una obstrucció.

Pel que fa a la resta de grups, des d’Unió Laurediana i consellers independents de la Massana, Carine Montaner ha justificat que donaven suport a l’esmena del PS ja que consideren que, tenint en compte que el text ha rebut 196 esmenes, seria necessari que el Govern tornés a fer un text nou amb totes les aportacions i també ha recordat l'elevat volum de feina que hi ha ara com ara al Consell, la qual cosa pot provocar que s'hagin d'aprovar lleis importants a “corre-cuita”. De la seva banda, la consellera independent Sílvia Bonet ha votat en contra de les dues esmenes tot i que ha manifestat que la llei presenta mancances, com que no es fomenta l’esport de forma general i tampoc veu de bon ull la fundació de l’esport. Pel que fa al conseller d’SDP, Víctor Naudi s’ha abstingut en la votació de les dues esmenes, ja que ha manifestat que compartia alguns dels aspectes plantejats tot i que no d’altres, com que el dopatge es reguli a part.