L’agència de qualificació Fitch Ratings ha mantingut a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini BBB, amb perspectiva estable, i el ràting a curt termini F3. Aquesta qualificació “reflecteix la fortalesa financera del banc i la capacitat del model de negoci del grup de generar resultats de la seva activitat ordinària de manera recurrent”, tal com assenyalen des de l'entitat.

En un entorn complex com l’actual, Fitch destaca la posició de lideratge del banc al mercat andorrà, segons destaquen en el mateix comunicat des del banc. El manteniment de la qualificació “posa en relleu la consolidació del model de negoci de Crèdit Andorrà, amb una estratègia equilibrada enfocada a oferir serveis de banca privada i gestió d’actius tant a Andorra com a escala internacional, i de banca comercial al país, que l’ha dut a incrementar de manera continuada els volums de negoci”.

A més, assenyalen que aquest ràting posa de manifest l’adequada capitalització del banc, que presenta una ràtio de solvència que se situa en el 16,15% (per sobre del mínim legal exigit, del 10%), i una ràtio de liquiditat del 61,02% (el mínim legal és del 40%).

El conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha destacat que “en un any complex i marcat per la transformació del model de negoci, la qualificació de Fitch reconeix la feina duta a terme i posa de manifest que el banc està en una bona posició per fer front als reptes de futur amb optimisme, treballant dia a dia per mantenir la confiança dels nostres clients”.

D’aquesta manera, asseguren, l'entitat “consolida la seva posició de lideratge en termes de resultats, així com de negoci a Andorra, en un any positiu marcat per un augment del volum de negoci i per l’aplicació de la fase final de la transformació que requereix el nou context internacional establert per Basilea III i les normes internacionals d’informació financera (NIIF)”.

Durant el darrer any, l’entitat també ha donat un impuls a la digitalització de productes i serveis per respondre a les noves necessitats del mercat, als nous perfils i les noves generacions de clients, i a les exigències normatives del sector.