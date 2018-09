Vot unànime a favor per part de tots els gups parlamentaris al projecte de Llei del Tribunal d'Arbitratge, el text que serveix per crear aquest organisme per dirimir conflictes. De fet, els diferents grups parlamentaris han coincidit en assenyalar que d'aquesta manera es dona un altre impuls a l'arbitratge com a via de resolució de conflictes alternativa a la judicial.

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha recordat que el 2014 es va aprovar la llei de l'arbitratge i que, tant des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis com des del Col·legi d'Advocats, es va “entendre la necessitat” de crear un tribunal específic, motiu pel qual es va impuslar el text que aquest dijous s'ha aprovat. Segons Espot, aquest tribunal neix amb la vocació de resoldre no només els conflictes nacionals sinó també els internacionals i, per tant, creu que servirà per “posicionar i prestigiar el país”.

Des de Liberals d'Andorra Judith Pallarés ha manifestat el desig que aquesta via serveixi per deslliurar la justícia de “càrregues innecessàries”, mentre que la consellera independent Sílvia Bonet ha remarcat el fet que aquesta llei “tanca el cercle” per completar aquesta via de resolució. El conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, ha valorat, de la seva banda, que es feia “necessari” que hi hagués una via alternativa per a la resolució de conflictes i el president del grup parlamentari mixt i conseller d'Unió Laurediana i consellers independents de la Massana, Josep Pintat, ha emfasitzat que ells creuen “fermament” en l'arbitratge. Gerard Alís, del Partit Socialdemòcrata, també ha celebrat que es creï aquesta institució arbitral i, a l'últim, el conseller de Demòcrates per Andorra Carles Jordana ha subratllat que “l'arbitratge té un fort arrelament al país” i que, tant aquesta via com la mediació, han de ser eines “àgils” per a la resolució de conflictes.