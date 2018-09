Aquest dijous a la tarda, i si no hi ha cap imprevist, Joan Viladomat passarà a ser el nou director de Secnoa, la societat que explota l'estació d'Ordino-Arcalís. Ho farà en substitució de Josep Àngel Mortés, també cònsol major d'Ordino. Les dues parts formalitzaran la signatura de l'acord per la compravenda d'accions, pel qual Saetde passarà a tenir el 76% de Secnoa, fins ara 100% de titularitat pública. Així mateix, divendres a la tarda aquest acord es donarà a conèixer en un acte públic, que s'ha organitzat per explicar-ne els detalls al poble ordinenc, ha informat Mortés.

Amb l'entrada de Viladomat a l'estació ordinenca, es pot començar a executar la peça clau del pla director d'Arcalís, que és el telecabina que ha d'unir la zona de l'Hortell (l'entrada de l'estació) amb la de la Coma. Un projecte que ha de permetre garantir l'obertura de l'estació quan hi ha poca neu a cotes baixes i que també servirà per dinamitzar la zona a l'estiu. El cònsol ha assegurat que es compliran amb els terminis previstos i que el giny estarà operatiu per a l'inici de la propera temporada, és a dir, o a finals de novembre, o a principis de desemble com a molt tard. Ha informat que ja s'han presentat els permisos d'obra al Govern i que un cop es validin s'iniciaran les obres, un fet que es donarà d'aquí a pocs dies.

Mortés ha celebrat que l'entrada d'un privat a la societat ha afavorit les negociacions sobre el cost de l'obra, el qual estava establert al voltant dels set milions d'euros -inclosa obra civil i finançament-, segons consta al pla director. S'ha aconseguit un “estalvi important”, d'entre 800.000 i un milió d'euros, ha concretat. Aquest estalvi es destinarà a avançar en d'altres reformes importants a l'estació, també previstes al pla director.

Finalment, Mortés ha garantit que les obres del telecabina no tindran cap repercussió en la temporada d'estiu d'Arcalís i que els visitants de la zona (molts dels quals van a Tristaina) no se'n veuran afectats.

Liberals, oberts a pactes

En un altre ordre de coses, i també durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous al migdia a Ordino, les conselleres liberals Sandra Tudó i Eva Choy han manifestat que estan obertes a possibles pactes amb d'altres formacions polítiques, tal com s'està estudiant en el si del partit. Tudó ha recordat que en el seu cas han estat “independents des del principi” i que són “les persones i els projectes comuns els que han de tirar endavant”, independentment del color polític. “Penso que és factible, i fins i tot positiu fer pactes a les parròquies”, ha manifestat, sempre que sigui pel bé de la parròquia i tinguin “unes ideologies que s'adaptin a la nostra manera de pensar”.

Ara bé, han informat que no han mantingut recentment cap contacte ni amb persones d'ideologia socialdemòcrata ni amb membres de Socialdemocràcia i Progrés d'Ordino.