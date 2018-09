Els estudiants de 9 i 10 anys de l'escola francesa del Pas de la Casa han enregistrat un vídeo en què reclamen un carril bici a la població ja que circular en bicicleta pel nucli urbà és perillós i, a més, els multen. La petició l'han defensat durant la sessió del Consell d'infants d'Encamp que s'ha celebrat aquest dijous al matí. Els seients dels consellers han estat ocupats per escolars de l'escola andorrana i l'escola francesa d'Encamp i del Pas de la Casa. El cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, els ha felicitat per presentar un acurat treball de totes les demandes.

La ronda l'ha inaugurat l'escola andorrana d'Encamp. Els representants han demanat un camp de futbol i una pista per jugar a bàsquet, la millora dels banys públics del Prat Gran, col·locar terra de cautxú on hi ha la tirolina, jocs nous, retirar un gripau que hi ha sota un llit elàstic, renovar l''skate' parc, arranjar les voravies de Valira Nova, ampliar el nombre de fonts, facilitar més espais per penjar cartells d'anuncis, netejar els grafitis de les parets del parc i del poliesportiu, insistir més als propietaris dels gossos perquè recullin els excrements i donar-los ampolles d'aigua per netejar els orins, instal·lar pipicans que donen premis als cans, oferir més activitats d'estiu per als infants de la seva edat, practicar ràfting i canoa al tram del riu entre les Bons i Prada de Moles, posar un trampolí a la piscina de la Mola i vigilar que la gent no s'hi coli i posar una parada d'autobús fins als Cortals.

Torres ha respost, punt per punt, a totes peticions. El cònsol ha puntualitzat que el camp de futbol està en bones condicions, però de cara a l'any que ve no descarta fer una pista de bàsquet 3×3 al Prat Gran. Quant als banys, Torres ha explicat que cada dia es netegen, però ha lamentat “cert vandalisme” i ha agraït als infants la seva conscienciació amb el respecte al mobiliari urbà. El cònsol ha avançat que es col·locaran dues càmeres de vigilància a la zona per evitar que els joves hi continuïn fent pintades. Tampoc ha descartat que s'ofereixin parets específiques per pintar grafitis i evitar que s'embruti la resta d'espais públics. També ha dit que, després de l'estiu, es posarà terra de cautxú a la zona de la tirolina i dels llits elàstics, i s'instal·laran dos llits elàstics nous i un nou gronxador, a més d'un nou joc. El cònsol ha aclarit que el gripau ja ha estat retirat.

Pel que fa a l''skate' parc, Torres ha subratllat que se'n fa un manteniment constant, però que el reforçaran, i que demanaran al Govern que arrangi les voravies de Valira Nova, ja que és un tram que té categoria de carretera general. Sobre les fonts, el cònsol ha explicat als infants que entre Encamp i les Pardines n'hi ha dinou, i que enviarà a les escoles un mapa amb la seva localització. Els plafons d'anuncis potser es canviaran per plafons amb vidre, per evitar un empaperament exagerat.

Capítol a part ha merescut el tema dels excrements dels gossos. Torres ha exposat el projecte de tots els comuns d'obligar a registrar l'ADN de tots els gossos del país per obtenir un banc de dades. Després, es podran analitzar les tifes que no s'han recollit de la via pública i multar els propietaris dels animals. El cònsol ha avançat que a finals d'estiu ja es podrà posar en marxa el registre d'ADN, i quan hi hagi entre un 70% i un 80% de cans censats, s'iniciaran les anàlisis de les caques i les sancions.

Sobre la proposta de ràfting, Torres ha dit que està descartada perquè a la primavera el cabal és massa alt i, per tant, és perillós baixar el riu, i a l'estiu baixa massa poca aigua. Quant a les activitats d'estiu, el departament de Cultura es posarà en contacte amb el Consell d'infants per saber què els agradaria fer. Finalment, Torres ha descartat el trampolí, que ja es va retirar perquè la piscina no compleix les mesures necessàries per col·locar-ne un, i ha assegurat que aquest estiu es vigilarà més l'accés a la piscina. Pel que fa a l'autobús, Torres ha revelat que durant els mesos de juliol i agost es posarà un autobús que vagi des d'Encamp fins a les Pardines, i s'estudiarà si es manté tot l'any.

L'escola francesa d'Encamp ha demanat un camp de futbol, posar un pas de vianants amb ressalt a la urbanització Vila del Sol, un ressalt al carrer Sant Romà de les Bons per obligar els vehicles a reduir la velocitat, que a la parada d'autobús a l'avinguda Mitterrand, davant del comú, s'hi col·loqui una marquesina i que es netegin de grafitis les parets de les escoles que donen al Balcó del Solà. Els escolars, fins i tot, han suggerit pintar els murs amb “pintura antipintura”.

Torres ha recordat que tant a Encamp com al Pas de la Casa es construiran dos nous “'campitos'” i ha argumentat que no es poden posar ressalts a la via perquè dificulta la treta de neu de les màquines llevaneu a l'hivern. El pas de vianants a la urbanització Vila del Sol no es descarta, però allunyada de la corba on l'ha suggerit la canalla. El cònsol ha aclarit que la parada de bus és provisional, fins que s'acabin les obres de l'hotel Rosaleda. Aleshores, la parada tornarà al seu lloc original i s'hi posarà una marquesina. Torres ha reiterat que es col·locaran càmeres de seguretat a la zona del parc per evitar bretolades i la proposta d'oferir parets per pintar.

Al Pas de la Casa, els estudiants de l'escola andorrana han demanat reforçar la programació de la sala de cinema, amb una cartellera regular, amb almenys una pel·lícula al mes, i una agenda de projeccions. També han reclamat un camp de futbol cobert i millores a l''skate' parc. Els infants de la població han insistit en la millora de la neteja dels carrers i la treta de neu, i han suggerit ampliar el personal de neteja i posar un agent cívic al carrer perquè controli que la gent no embruti.

El cònsol encampadà ha tornat a explicar que es farà un “'campito'” nou al Pas de la Casa i es mirarà de tapar-lo perquè s'hi pugui jugar tot l'any, i ha avançat que l'any que ve es reformarà l''skate' parc perquè sigui “més modern i segur”. Quant a la programació cinematogràfica, Torres ha garantit que a partir del setembre hi haurà una millor coordinació entre la Biblioteca Comunal i el departament de Cultura per organitzar el calendari. Sobre la neteja, el cònsol ha explicat que hi ha una empresa externa contractada i que, ara per ara, compleix tot allò que se li demana. A més, ara al juny es contractarà una altra empresa perquè faci una neteja a fons de la perifèria, quan s'hagi fos tota la neu. Pel que fa a la treta de neu, Torres ha mantingut que “l'hem millorat” i ha recordat que tothom té l'obligació de netejar el seu tram de voravia. Finalment, el líder comunal ha explicat als infants que hi havia hagut la figura de l'agent de proximitat a la parròquia, i que es va retirar quan les finances anaven malament. Ara que la situació econòmica s'ha revifat, el comú no descarta recuperar-lo. De fet, la plantilla del cos de circulació de la parròquia s'ha incrementat amb dos agents i se'n contractaran dos més.

Finalment, l'escola francesa del Pas de la Casa, a més del carril bici ja comentat, també ha demanat un parc infantil dirigit a infants de 9 a 14 anys, ja que l'actual és per a canalla de 3 a 8 anys. Torres s'ha compromès a instal·lar jocs per a la seva edat i els ha recordat que a l'estiu s'obrirà l'Espai Jove al Pas de la Casa.