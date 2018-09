Estudiants, professors, amics i familiars s'han aplegat, aquest dimecres a la tarda, a la sala Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, amb motiu de l'entrega de premis del 36è Concurs literari Sant Jordi, convocats pel col·legi espanyol María Moliner i la Conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra. El certamen ha premiat, un any més, els millors escrits dels alumnes d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional dels tres sistemes educatius del país. S'hi han presentat un total de 446 obres; d'aquestes, 251 escrites en català, 175 en castellà, 11 en francès, 5 en anglès i 4 en portuguès.

L'acte ha estat presidit pel ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover; per l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Manuel Montobbio; la consellera d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra, Yolanda Varela; la coordinadora de l'ensenyament del portuguès com a llengua estrangera a Espanya i Andorra, Filipa Soares; el vicedirector del col·legi espanyol María Moliner, Iñaqui Chimeno, i la representant de Bomosa, Beatriz Sans, com a fundació patrocinadora del concurs. El ministre Jover ha remarcat, en el seu discurs, que “tots els elements que facin treballar l'expressió i la comunicació són positius”, i també ha manifestat que aquests premis van en la línia del que agrada al Govern: transversalitat de les institucions i que els diferents sistemes educatius participin en iniciatives com aquesta. L'ambaixador, per la seva banda, ha dit que la capacitat de creació literària és un valor important a promoure i que concursos com aquest donen l'oportunitat als joves a créixer com a escriptors.

Enguany, l'entrega de premis ha comptat amb la participació de l'historiador, professor i escriptor andorrà, Joan Peruga, que ha fet una crida als joves a estimar la literatura. “Llegiu i escriviu sempre, sense desmai i sense interrupció”, ha dit Peruga, que ha volgut ser optimista pel que fa a les lletres, en un moment en què les pantalles digitals dominen la societat. “No veig que siguin incompatibles, hi ha temps per a tot”, ha insistit l'escriptor.

En total, s'han repartit més de 3.500 euros en premis entre les sis modalitats: narrativa, poesia, teatre i assaig, premi especial llengua anglesa i el premi especial llengua portuguesa. El primer premi de narrativa se l'han endut dos alumnes del col·legi Sant Ermengol, Pablo García en la categoria de menys de 15 anys i Xavier Ribert en la categoria de més de 15. En poesia, el primer premi de la categoria de menys de 15 anys ha quedat desert, però s'ha atorgat un segon premi a Carla Cabanes, de l'escola andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma. Pel que fa als majors de 15 anys s'ha premiat la poesia d'Eva Sola, alumna del col·legi espanyol María Moliner. En teatre, el primer premi entre els menors de 15 anys se l'ha endut Mercè Joval, del col·legi Mare Janer; mentre que Daniel Arqués, del col·legi Sant Ermengol, s'ha endut el guardó entre els participants més grans de 15 anys. El premi d'assaig, que era una única categoria de majors de 16 anys, ha estat per Elisa Soler, del col·legi Sant Ermengol. Pel que fa als premis especials, el de llengua anglesa ha estat per Isabella Molina, del Lycée Comte de Foix, mentre que el de llengua portuguesa se l'ha endut Barbara M. Silva, del col·legi espanyol María Moliner. Per últim, el primer classificat del concurs d'il·lustracions ha estat Cèlia Margarida da Costa, del col·legi espanyol María Moliner.

Els premis Sant Jordi tenen l'objectiu de promoure i estimular les inquietuds literàries dels joves del Principat, fomentar el gust per la lectura i facilitar la creació literària en les tres llengües de cultura del país: català, castellà i francès, a més dels premis especials en anglès i portuguès. L'Editorial A4 Edicions, un any més, ha col·laborat amb la impressió del llibre.