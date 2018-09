El Govern ha acordat fer una contribució voluntària a un programa per millorar l’alimentació a famílies del Sàhara Occidental. El projecte, que forma part del Programa Mundial d’Aliments, consisteix en subministrar 'kits' familiars per millorar l’alimentació dels animals i així repercutir en l’alimentació de cada família. Amb l’aportació del Govern, de 15.000 euros, es podran subministrar 38 'kits' i, per tant, es repercutirà directament en l’alimentació de 190 refugiats. Aquesta notícia s'ha conegut una setmana després que finalment s'anunciés que el programa 'Vacances en pau', que feia més de deu anys que es duia a terme al Principat, aquest any no es pogués fer i els nens no vinguessin a Andorra. Un fet que va ser molt criticat i qüestionat per l'Associació d'amics solidaris amb el poble sahrauí (Adsaps).

El Programa Mundial d’Aliments va iniciar l’any 2016 el projecte Producció hidropònica de farratge fresc per a ús ramader a Algèria, que parteix de la constatació que la majoria de famílies de refugiats sahrauís tenen ramaderia però que, a causa de la falta de farratge de qualitat, els animals s’alimenten fonamentalment de restes de menjar, plàstic i cartró. Aquesta alimentació pobra té conseqüències en la salut dels animals i, per tant, repercuteix en la nutrició dels refugiats.

El projecte utilitza una tecnologia que permet fer créixer farratge fresc per a ús ramader en només set dies, amb una tècnica que no necessita sòl i permet que les plantes creixin en zones que no són fèrtils. És molt efectiva en temps i requereix un 80% menys d’aigua que l’agricultura tradicional. Els resultats assolits fins ara demostren que els efectes del farratge fresc permeten reduir la mortalitat dels infants i dels animals, millorar la qualitat i la quantitat de la llet i augmentar el pes dels animals.