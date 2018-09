El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i el Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) han donat per finalitzades les negociacions per l’avantprojecte de llei del cos d'educació. Tal com han informat des del Govern, “ambdues parts han celebrat l'elevat grau de consens del text d'una llei pendent de redactar des de l'any 2000 i que regularà, per primer cop, les especificitats del cos d'educació”, que era l’únic cos especial que encara no tenia una llei pròpia. Segons el mateix comunicat tant el titular d’Educació, Eric Jover, com els representants sindicals han manifestat la seva satisfacció per la feina feta en les reunions que han mantingut els darrers mesos i han coincidit en “l'esperit constructiu” que ha marcat les negociacions.

El secretari general del SEP, David Garcia, ha posat en relleu que s’hagi arribat “a consens i entesa” en punts que ells consideraven cabdals i finalment han decidit donar el vistiplau al text ja que fins ara el cos no disposava d’una llei i s’ha cregut convenient que tiri endavant, tot i que en alguns aspectes els hagués agradat que hi hagués una major concreció. I és que, malgrat tot, tenen “esperances” que en el desplegament reglamentari les seves demandes puguin veure’s reflectides i també han valorat que en d’altres aspectes s’han incorporat certes concrecions, ja en el redactat de la llei.

Dos dels aspectes que neguitejaven els professors eren les vacances i la jubilació. En el primer dels punts s’han “acostat posicions”. Des del SEP es demanava “més concreció sobre els períodes de descans” i, tot i que la resposta no ha estat satisfactòria al 100%, des del col·lectiu es valora que es fixi un període de vacances durant el qual, per exemple, si s’està de baixa “no perjudica” el docent, ja que aquest temps de vacances serà recuperable, cosa que ho consideren un avenç.

Quant a la jubilació, les dues parts han arribat a una entesa perquè els mestres es puguin prejubilar als 60 anys.

L'avantprojecte de Llei del cos d'Educació s'ha tramès aquest dimecres mateix a la comissió consultiva per a iniciar els tràmits per tal que la llei pugui ser una realitat durant els pròxims mesos. El text se sotmetrà a anàlisi per part dels membres de la comissió, que podran fer les seves aportacions i propostes emetent, posteriorment, l'informe preceptiu. Un cop el Govern rebi aquest informe, s’aprovarà el text definitiu que passarà a tràmit parlamentari.