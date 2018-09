L’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) busca nou material per fer front a les nevades. Concretament dos nous camions llevaneu, un raspall, quatre pales i una turbofresa. Per això aquest dimecres el consell de ministres ha aprovat la convocatòria d’un concurs nacional per adquirir aquest material necessari. Malgrat que encara és una licitació, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha apuntat que es preveu un desemborsament de prop de 500.000 euros. El COEX es prepara per a la pròxima temporada d’hivern i per poder fer front de forma eficaç i fiable a les nevades. La data límit de presentació de les ofertes finalitza el 10 de juliol.

El consell de ministres també ha servit per licitar un dels darrers trams de l'eixample i rectificació de la CG3, entre Arans i Llorts i que correspon a uns 650 metres (entre els punts quilomètrics 12+670 i 13+314). Aquests treballs donen continuïtat a les obres que es realitzen entre la Cortinada i el riu Rialb, sota el nucli del Serrat. Es tracta de la desena licitació d’aquest projecte d’eixample i rectificació de la CG3, de les quals nou obres ja han estat adjudicades. D’aquesta manera s’hauran adjudicat tots els trams previstos entre la Cortinada i Llorts. El darrer tram licitat aquest dimecres continua amb la secció tipus adoptada pels eixamples de la CG3, amb vorals de vianants, vorals ciclistes i dos carrils de circulació. La data límit per a la presentació de les ofertes finalitza el 4 de juliol.

Més material informàtic per a l'escola



Un total de 60 noves tauletes tàctils (iPads), 60 receptors digitals multimèdia, 68 projectors multimèdia de curta distància amb suport de paret i altaveus auto-amplificats i 155 ordinadors portàtils convertibles en tauletes. Aquest és el nou material informàtic que el Govern ha adquirit, a un cost aproximat de 130.000 euros, per a equipar diverses escoles del país dels tres sistema educatius. Els equips informàtics i multimèdia estaran operatius al començament del proper curs escolar 2018-2109.

Finalment, el consell de ministres també ha servit per adjudicar els treballs d’impermeabilitazació del pati de les escoles i sostre de la pista poliesportiva del Centre esportiu de Sant Julià de Lòria. Els treballs més significatius consistiran en la retirada del paviment i del material impermeabilitzant actuals del pati i la substitució per uns de nous. S'aprofitarà per reparar l'estructura existent, i col·locar un fals sostre (acústic i tèrmic) al Centre Esportiu. L’adjudicació mitjançant concurs nacional ha recaigut en l’empresa Urcosa per un import de 339.076,42 euros. El termini previst per a l’execució dels treballs és de cinc setmanes.