El programa Viu l'estiu del comú d'Andorra la Vella ofereix més de 8.500 places dirigides a infants, joves, adults i sèniors (majors de 55 anys) distribuïdes en una quinzena d'activitats diferents que es desenvoluparan entre el 25 de juny i el 13 d'octubre. L'objectiu del programa és promoure la pràctica esportiva i atendre les necessitats de les famílies que busquen activitats de lleure per als seus fills i filles durant l'estiu, segons ha argumentat el cònsol menor, Marc Pons.

Del total de les places, més de 2.500 s'adrecen a infants i joves per anar al casal El llamp (760 places per a canalla i joves de 3 a 14 anys), a la ludoteca de Santa Coloma (520 places per a infants de 3 a 8 anys), les escoles esportives, el programa Mou-te (que combina activitats aquàtiques, recreatives i de muntanya), l'escola de ciclisme i les colònies.

Una de les novetats d'enguany és el canvi d'ubicació de les colònies, ja que la concessió de l'alberg de la Comella ha obligat el comú a buscar una alternativa. Aquest estiu es traslladaran a la casa de Valrance de la localitat francesa de Saint-Sernin-sur-Rance, una petita població situada a la regió de Migdia-Pirineus del departament d'Aveyron, a 302 quilòmetres d'Andorra la Vella. La consellera de Social, Ester Vilarrubla, ha insistit que són les colònies de sempre, “les fem des d'Andorra amb els nostres monitors i amb el programa i les activitats que organitzem des del comú”. La consellera ha especificat que s'han preparat tallers, excursions, jocs i diverses propostes per fomentar la convivència i la descoberta dels infants en un lloc nou.

Les colònies, per a infants i joves de 7 a 14 anys (nascuts entre el 2004 i el 2011), tindran dos torns (el primer, del 9 al 20 de juliol, i segon, del 30 de juliol al 10 d'agost) i a cada torn s'oferiran 40 places, vint més que les que s'ofertaven a la Comella per ser el primer any a fora. Les places, inicialment, són per als infants de la parròquia, però les demandes d'altres parròquies es posaran en una llista d'espera i el 15 de juny, si hi ha places lliures, s'atorgaran per estricte ordre d'inscripció. Les tarifes per participar a les colònies són de 220 euros per als residents a Andorra la Vella i en 264 euros per als residents a altres parròquies. El pròxim 18 de juny, a les nou del vespre, tindrà lloc una reunió informativa al casal El llamp per resoldre dubtes sobre les colònies.

D'altra banda, pel que fa a les activitats esportives, s'ofereixen 440 places pensades específicament per a joves d'entre 12 i 17 anys, distribuïdes en els campus esportius amb activitats de vela, 'parkour', vòlei platja, descens en BTT i BMX, i 5.100 places per a propostes per a tots els públics. Entre les propostes obertes destaquen el vòlei platja, les activitats de 'fitness' als Serradells (zumba, 'cycling', TRX, ADB, 'outdoor training', postural i aquagym) i les caminades populars adreçades als majors de 55 anys (vuit marxes a peu d'una durada aproximada d'entre dos i tres hores, cada dimarts, del 3 de juliol al 4 de setembre).

Per cobrir totes les activitats d'estiu, treballaran un total 52 monitors (32 per a les activitats esportives i 20 per a les activitats de lleure), i en l'organització del conjunt de les activitats esportives hi col·laboren catorze entitats esportives sense ànim de lucre.

Les inscripcions s'obriran dilluns que ve, 4 de juny, i es poden formalitzar tant als departaments d'Esports i de Social del comú com a través del web www.andorralavella.ad/inscripcions.