El ministeri de Turisme, tal com publica aquest dimecres el BOPA, ha convocat un concurs internacional de caràcter urgent per contractar una empresa que faci el seguiment de la reputació en línia dels allotjaments turístics del país. Es tracta d'un dels criteris que la nova Llei general de l'allotjament turístic fixa per determinar la classificació per estrelles dels allotjaments del país.

Aquest any es començarà a fer el seguiment de 250 establiments, i de cara a l'any vinent, la tasca s'ampliarà als habitatges d'ús turístic sempre i quan obtinguin resultats fiables de reputació en línia. De fet, el ministre de Turisme, Francesc Camp, ja va indicar que en un primer moment no s'utilitzaria aquest criteri per ponderar el nombre d'estrelles dels pisos turístics, perquè no es disposa d'una base suficient ni fiable d'habitatges que ja s'estiguin comercialitzant a través d'Internet i, per tant, això impossibilita la utilització dels comentaris i de les valoracions dels clients. S'ha decidit externalitzar aquesta tasca perquè no hi ha prou recursos humans al ministeri per poder-la assumir.

L'objectiu dels treballs és desenvolupar un sistema en línia personalitzat per tal que Turisme monitoritzi el seguiment de la reputació en línia de tots els establiments, pugui conèixer les ressenyes que té cadascun d'ells a Internet i analitzar així la progressió de les dades per saber el grau de satisfacció dels seus clients. La plataforma haurà d'oferir accés a tots els comentaris, haurà de disposar d'un procediment de comprovació de les dades obtingudes, i es valorarà especialment que tingui eines per detectar valoracions falses.

Segons el plec de bases, l'estimació del cost dels treballs per a l'any 2018 és de 13.000 euros i les empreses interessades tenen temps fins al 20 de juny per lliurar les ofertes.