Una setantena d’usuaris de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) participa aquest dimecres en una jornada de revisió de la pell que estan duent a terme especialistes de la clínica Dermandtek. Fa quatre anys que s'organitzen aquestes revisions que els dermatòlegs del centre escaldenc ofereixen de manera totalment altruista i que serveix per fer una exploració i poder detectar “algun inconvenient”, com poden ser èczemes, problemes derivats de la pell seca o micosi, que solen ser els problemes més freqüents. Però, sobretot, se’ls explora les pigues ja que es tracta normalment de “persones molt blanques” i, per tant, els professionals “s’asseguren” que no hi hagi cap problema “important”, tal com destaca el director de Dermandtek, Francisco López Gil.

Al llarg d’aquests quatre anys, tal com explica Gil, no s’ha detectat cap patologia important en les persones que han participat en les revisions, ja que normalment se’ls fa un seguiment per part dels equips mèdics de l’escola i qualsevol anomalia seria detectada de manera ràpida. La infermera de l’escola, Joana Gabarró, explica que les famílies estan “molt contentes”, ja que reben un informe amb algunes indicacions que poden seguir per protegir i cuidar la pell dels seus fills o familiars i, a més, gràcies a aquestes revisions “s’han estalviat problemes” com per exemple fongs o herpes, a més dels problemes derivats de les pells atòpiques.

Les famílies reben una carta per informar-los que es fa aquesta jornada de revisió, i “la majoria diuen que sí”, arran del “grau de dificultat que comporta lligar les activitats laborals familiars amb les visites mèdiques”. Per tant, cada vegada que es proposa una revisió com la que es fa aquest dimecres “el 90% acostuma a dir que sí”.

En aquesta ocasió, a més, Dermandtek oferirà aquest dijous una xerrada-taller dirigida als usuaris del taller ocupacional i les seves famílies en què se’ls parlarà sobre el càncer de pell, la importància de protegir-se correctament del sol i com aplicar aquesta protecció solar. S’ha pensat en aquest col·lectiu ja que són els que passen més temps a l’exterior, exposats al sol.