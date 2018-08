La professora de Harvard Melissa Dell ha recollit aquest dimarts el cinquè premi internacional Calvó Armengol, que atorga el Govern, la Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona Graduate School of Economics. La professora, que ha centrat la seva recerca en fenòmens com l’impacte dels canvis econòmics en la guerra dels càrtels de la droga a Mèxic o les conseqüències dels treballs forçats, a llarg termini, ha posat en relleu que per a ella és “un honor” rebre aquest premi i que ha estat “meravellós” que la gent pugui veure la seva feina de recerca i que s’hagi valorat la repercussió que ha tingut en la societat, ja que ha afegit que sempre intenta fer estudis que tinguin “un impacte sobre les persones”.

El premi s’atorga amb caràcter biennal a un economista o científic social menor de 40 anys que hagi contribuït al coneixement de l’estructura social i a les implicacions que té sobre les interaccions econòmiques. El jurat, tal com ha explicat la directora del departament d’Ensenyament Superior i Recerca, Meritxell Gallo, té en compte “l’aplicabilitat de la recerca teòrica en la societat”.

La investigadora ha centrat part del seu treball en avaluar la relació entre la pobresa i la inseguretat. D’aquesta manera, per exemple, ha valorat l’impacte que ha tingut en el desenvolupament de certs pobles el fet que els espanyols o els holandesos obliguessin la població a fer treballs forçosos. En definitiva, ha intentat “entendre” com la pobresa pot ser persistent i els canvis que promou el desenvolupament en l’economia. Per això ha destacat que la pau “és un primer pas important” perquè sense ella no hi pot haver estabilitat. Ha remarcat que sovint els polítics debaten sobre si primer cal promoure la pau i després el desenvolupament econòmic, però ha remarcat que són dos aspectes “interrelacionats” i que cal “la pau” perquè hi hagi prosperitat. També ha explicat que recentment ha publicat un article que parla de l’impacte de la pèrdua de llocs de treball en la violència a Mèxic. D’aquesta manera, ha establert una relació directa entre l’increment del pes de la Xina en el comerç mundial, i el fet que moltes persones hagin perdut la feina a les fàbriques de Mèxic i com això les ha conduït cap a la violència, cap al tràfic de drogues.

Després de recollir el premi, Dell ha pronunciat la conferència ‘Persistència i transformació en el desenvolupament econòmic’. El premi està dotat amb 30.000 euros i, a més, la professora de Harvard ha rebut una obra d’Eve Ariza.

En la primera convocatòria del premi es va donar el guardó a Esther Duflo; Roland Fryer el va rebre el 2011; Raj Chetty el 2013 i el 2015 va ser per a Matthew Gentzkow. El premi va ser creat en memòria d’Antoni Calvó, professor a la Universitat de Barcelona i de la Barcelona GSE i que va morir el 2007 als 37 anys.