La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i la seva homòloga a Liechtenstein, Aurelia Frick, han tractat el desenvolupament de l'agenda amb Europa pel que fa a l'acord d'associació. Ambdues ministres han tractat diverses qüestions de l'àmbit bilateral, multilateral i europeu durant la trobada mantinguda aquest dimarts a Vaduz, on han explorat diverses vies de col·laboració per tal d'intercanviar experiències pel que fa a les relacions amb la UE i per conèixer el procediment d'implementació del cabal europeu que Liechtenstein segueix en tant que estat membre de l'Espai Econòmic Europeu.

La ministra Maria Ubach ha encapçalat la delegació andorrana desplaçada a Liechtenstein integrada per la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella; l'ambaixador d'Andorra a Liechtenstein, Enric Tarrado; l'ambaixadora d'Andorra a la UE, Esther Rabasa, i els directors d'Estadística i Transports, així com tècnics d'Immigració, de Finances i d'Afers Exteriors.

Durant el matí, la delegació andorrana, liderada per la ministra, ha mantingut una reunió amb la Unitat de Coordinació de l'Espai Econòmic Europeu, encapçalada per la seva directora, Andrea Entner-Koch, on s’han tractat els diferents procediments que es duen a terme pel que fa a la represa del cabal de la Unió Europea i per aprofundir sobre els aspectes tècnics d'adaptació a les quatre llibertats del mercat interior. Posteriorment, els diferents integrants de la delegació han mantingut reunions de treball amb els seus homòlegs de l'administració general de Liechtenstein.

Per la seva part, la secretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, s'ha reunit amb l'Autoritat de Mercats Financers, així com amb l'Associació de la Banca de Liechtenstein. En les reunions de treball, la secretària d'Estat ha explicat com Andorra ha posat en pràctica un nou model econòmic i fiscal que, juntament amb l’adopció dels estàndards internacionals, ha permès continuar reforçant la plaça financera andorrana i ha expressat que aquest model econòmic i financer possibilita la via del creixement del país. També ha afegit que el compromís d’homologació amb els diferents organismes internacionals té continuïtat amb la firma d'un acord amb la Unió Europea que permetrà al Principat accedir al mercat interior europeu.

Liechtenstein, amb Noruega i Islàndia, formen part de l'Espai Econòmic Europeu i conjuntament amb Suïssa formen el secretariat de l'Associació europea de lliure comerç (EFTA). L'acord d'associació que està negociant Andorra amb la Unió Europea preveu un règim similar amb l'adoptat en aquests països.