“Hem d'acabar de mirar bé els detalls, però ens sembla una transició acceptable”. Finalment (i amb mesos de retard), l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA), de la mà del seu president, Xavier Coma, s'ha pronunciat al respecte de l'acord sobre el tabac al que han arribat Andorra i la Unió Europea. Un acord, encara no tancat, però que donarà un període de transitorietat al sector tabaquer de 30 anys. És a dir, tres dècades abans que s'acabin del tot els privilegis duaners dels que gaudeix el país, i que precisament consten a l'Acord Duaner de 1990.

Amb tot, l'APRA té dubtes sobre “la lletra petita” que implicarà aquest període transitori que ha decidit donar la Unió Europea, en el marc de l'acord d'associació. Coma no ha volgut entrar en més detalls sobre a què es refereix, però ja la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, va posar sobre la taula aspectes com que a partir del setè any es començaran a reduir progressivament els drets duaners del tabac manufacturat a la UE que s'importi, un augment dels impostos especials, la introducció de publicitat als paquets o l'augment de les mesures per frenar el contraban.

El president de l'APRA ha exposat, durant les jornades sobre canvi climàtic celebrades aquest dimarts al matí, que no és tan important el temps de transitorietat com “les condicions durant aquest temps”, les quals poden afectar el desenvolupament del sector. També ha alertat que el tabac a Andorra “s'aguanta perquè hi ha una cohesió important entre els productors, la indústria i les institucions”. Si aquest “engranatge”, tal com ha definit, “va ben coordinat”, el sector aguanta. I és un engranatge que s'ha de “salvaguardar” també dins l'acord d'associació, per un propi interès de país, ha opinat.

Coma ha explicat que l'associació està constantment informada de com es desenvolupen les negociacions amb Europa, tant per part dels ministeris d'Afers Exteriors i Medi Ambient, com pel mateix cap de Govern. “Els hem de deixar treballar fins que acabin de fer la feina”, ha manifestat.