Les obres de reforma del Parc Central avancen al ritme previst. Una de les novetats serà treure les tanques que hi ha al passeig del riu i deixar el parc obert les 24 hores, i no tancar-lo al vespre com es fa actualment. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, està convençuda que funcionarà, ja que confia en la gent, i ha insistit que hi haurà vigilància permanent i càmeres. Amb tot, Marsol no descarta tornar a col·locar les tanques a l'hivern si durant l'estiu es detecten problemes.

D'altra banda, Marsol ha dit que té pendent parlar amb el propietari del solar on s'aixecava l'antiga estació d'autobusos, on es farà un aparcament. Les dues parts encara no han acordat si el pàrquing serà comunal o serà una explotació privada. En tot cas, els preus seran comunals i serà un pàrquing obert, sigui de qui sigui l'explotació. Si és comunal, serà una extensió del pàrquing del Parc Central.