El comú d'Andorra la Vella ha celebrat aquest dimarts la segona sessió del Consell d'infants. Dotze estudiants dels cinc centres escolars de la parròquia han presentat les propostes que volen implementar a la parròquia, i que ara els consellers comunals estudiaran com desenvolupar.

Els tres representants del col·legi Janer han suggerit muntar una zona lúdica coberta, ja que quan plou els infants no poden jugar fora de casa. Els escolars han proposat diverses zones, com la sala Àgora, el Parc Central, el Centre Esportiu els Serradells i davant de l'ambaixada espanyola. Marsol ha admès que és una iniciativa més costosa que altres, però s'ha compromès a buscar una alternativa similar.

Per la seva part, els tres estudiants del col·legi Sant Ermengol han demanat un nou skate parc, amb zones per a més grans i per a més petits. La cònsol ha reconegut que l'skate actual, al Parc Central, no està en les millors condicions, i ha explicat que hi ha el projecte de fer-ne un de nou a Santa Coloma, a prop de les escoles, en la zona que s'està condicionant. Marsol també ha revelat que ha parlat amb el cap de Govern i que aquest gairebé li ha assegurat que cedirà al comú un terreny que hi ha al costat de la caserna de bombers. La líder comunal ha especificat que això permetrà dissneyar una gran àrea infantil i zona verda. Amb tot, aquest any es farà una primera part, i el terreny que cedeixi l'executiu s'arranjarà l'any que ve.

L'escola andorrana d'Andorra la Vella, que ha comptat amb dos representants, ha presentat una original campanya de conscienciació perquè la gent reculli els excrements dels seus gossos de la via pública. L'escola ha dissenyat un “fotocòmic”, amb el lema 'Si no voleu que passi això, recollir els excrements és el millor', que difondran entre la ciutadania.

L'escola francesa d'Andorra la Vella, amb dos estudiants, ha presentat una campanya de sensibilització sobre el foment del reciclatge i el manteniment de la neteja de la via pública. Entre altres propostes, els estudiants demanen més contenidors per al paper, repartir bosses per facilitar el reciclatge a les llars i posar cendrers més grans. 'Andorra la Vella, més bella' és el lema de la campanya. Marsol ha concidit amb totes les idees.

Finalment, els dos representants de l'escola francesa de Santa Coloma han suggerit reduir la contaminació de l'àrea de les escoles, i han enregistrat un divertit vídeo per exemplificar-ho. La campanya pretén conscienciar la gent que circula amb vehicle que aturi el motor quan recull els estduiants, i que també ho facin els autobusos. Una altra idea argumentada ha estat que es modifiquin els horaris d'entrada i de sortida de les escoles –preguntant l'opinió a les mares i als pares– perquè no coincideixin tots a la mateixa hora, i així s'evitaran embussos i es reduirà la polució.

La cònsol s'ha mostrat molt satisfeta de la conscienciació en el medi ambient i la neteja de les noves generacions. A més, ha aprofitat el Consell d'infants per escollir, mitjançant votació, quin serà el nou joc que s'instal·larà al Parc Central.