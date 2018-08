El conseller de Cultura del comú d’Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch, ha destacat que la intenció d'adequar la Fàbrica de Llana per fer-hi una programació específica amb espectacles, tallers i propostes modernes, dirigides a un públic jove i experimental està “parat per a aquest any perquè les obres d’adaptació són molt cares”. D’aquesta manera, ha explicat que després de les valoracions que va fer el Govern i el departament d’Urbanisme del comú es va calcular que les obres de millora necessàries rondaven els 100.000 euros, la qual cosa superava “de molt el plantejament inicial”.

D’aquesta manera, Benchluch ha destacat que el projecte està aturat aquest any i que caldrà veure, de cara al vinent, si es pot “afinar” més el temps de contracte amb la família propietària ja que llavors es podria amortitzar molt més la inversió necessària i, per tant, el projecte podria ser de més llarg termini. De fet, ha dit que fins ara, el període del qual s’està parlant és de dos anys, per la qual cosa, també, es considera que fer aquesta inversió de 100.000 euros és massa elevada per un període de temps tan curt. A més a més, Benchluch també ha destacat que caldrà mirar si els treballs que s'han de fer en aquest espai de la part alta poden ser “de mínims” i, per tant, el cost es pot també reduir.