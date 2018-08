Andorra Telecom ha incorporat a la seva aplicació mòbil l’accés a l’Espai client mitjançant l’empremta dactilar, tecnologia a la qual tindran accés els usuaris d’iPhone i d’Android amb dispositius compatibles. A més, ha habilitat el reconeixement facial en els iPhone X, de manera que l’aplicació reconeixerà la tecnologia compatible amb cada dispositiu.

Aquestes tecnologies, que en el cas d’Apple es coneixen com 'Touch ID' i 'Face ID', permetran als usuaris accedir de manera més senzilla i segura a la part privada de l’aplicació. El 'Face ID', basat en el reconeixement facial, reconeix a l'usuari fins i tot en la foscor. L'iPhone X integra un processador A11 'bionic neural engine' dissenyat per a la tecnologia d'aprenentatge automàtic, que juntament amb el 'Face ID' permet reconèixer la cara de l'usuari en temps real, i fa que sigui molt difícil enganyar al terminal, per exemple, amb una fotografia.

Pel que fa al 'Touch iD' la seva funció principal és el desbloqueig dels dispositius Apple mitjançant l'escaneig i reconeixement biomètric d'empremtes dactilars, a més de poder ser utilitzat com un mètode segur d'autentificació en diversos serveis (com en iTunes Store, App Store i iBooks Store), compres i aplicacions. El dispositiu que va incloure per primera vegada aquest sistema va ser l'iPhone 5s, llançat el 2013.

Per poder gaudir d’aquesta nova funcionalitat, els usuaris han d’actualitzar l’app a l’última versió, disponible en els 'markets' corresponents des del divendres passat. L’aplicació d’Andorra Telecom, que permet consultar el consum dels diferents productes, activar serveis i controlar el descodificador del televisor, acumula més de 20.000 descàrregues des del seu llançament i registra uns 12.000 usuaris únics mensuals.