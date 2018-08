MoraBanc i Ship2B han seleccionat els projectes finalistes que entren a la primera fase del programa d’emprenedors LAB Impact Andorra de MoraBanc i Ship2B. Són Andorra Parl’APP, E-beat i Social Miners Org. A la fase de selecció s’hi han inscrit divuit projectes de diferents sectors com el sanitari, educatiu, turístic, social i cultural.

Un jurat format per professionals de Ship2B i MoraBanc ha fet la selecció dels tres finalistes amb criteris relacionats amb la solidesa del projecte, la seva projecció i impacte social. Els seleccionats rebran una formació semipresencial d’un mes per accelerar el seu projecte en una primera fase. Al final d’aquesta etapa es farà un 'workshop' amb mentors a Andorra on els emprenedors defensaran els seus projectes. Un jurat en triarà el guanyador final que accedirà a una darrera etapa de formació i seguiment a Barcelona amb l’ecosistema de la Fundació Ship2B i, a més, guanyarà un premi de 1.500 € per a poder realitzar un pilot.

Andorra Parl’APP és una aplicació amb càpsules d’informació sobre el principals punts d’interès d’Andorra per facilitar les visites turístiques i la difusió cultural. Cal destacar algunes funcionalitats destinades a les persones amb dificultats auditives i visuals. E-beat és un servei mèdic professional especialitzat en cardiologia a distància. Connecten al metge amb el pacient independentment del lloc on estiguin per a la realització, interpretació i diagnòstic professional d’un electrocardiograma. El seu objectiu és augmentar la prevenció de les malalties cardiovasculars amb un seguiment periòdic, reduint el temps de resposta i el diagnòstic.

Social Miners Org, per la seva banda, és una plataforma per minar criptomonedes i dedicar el benefici a col·lectius vulnerables. Mitjançant tecnologia blockchain es podran realitzar donacions amb total transparència i sense intermediaris. Unes transferències que es podran justificar i auditar per assegurar que les persones receptores les reben.

LAB Impact Andorra és un programa que respon a la voluntat de MoraBanc de donar suport al teixit d’emprenedoria d’Andorra, i especialment als projectes que puguin tenir un impacte social al Principat. Aquesta és la quarta edició d'aquesta iniciativa que MoraBanc porta a terme de la mà de la reconeguda entitat d’acceleració i inversió Ship2B amb seu a Barcelona.