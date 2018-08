El ministeri de Salut, d’acord amb el consell assessor de la Patologia Infecciosa, ha decidit reforçar les mesures de prevenció de les galteres. Després de constatar un augment del nombre de casos detectats de galteres durant els primers mesos de l’any, s’ha decidit recomanar una dosi suplementària de la vacuna triple vírica a les persones que hagin estat en contacte amb un cas detectat.

Des de principis d’any s’han confirmat un total de disset casos de parotiditis epidèmica (galteres), que ja superen el total del nombre de casos detectats en tot el 2017. Per aquest motiu, s’ha decidit adoptar mesures addicionals per minimitzar el risc de patir la malaltia i reduir el màxim possible l’aparició de casos secundaris. El comitè assessor sobre Pràctiques d’Immunització dels Estats Units va recomanar, al gener del 2018, una tercera dosi de la vacuna als grups de major risc de patir galteres.

Així doncs, el ministeri ha decidit que per als contactes directes de persones diagnosticades de galteres (contactes laborals, companys d’activitats extraescolars, familiars…) es valorarà la recomanació d’una dosi addicional de la vacuna triple vírica (xarampió, rubèola i parotiditis). Aquesta vacuna ja està inclosa al calendari de vacunacions amb dues dosis, una als dotze mesos i l’altra als tres anys i, per tant, la recomanació de la tercera dosi només és per a les persones que es considerin de més risc de patir la malaltia.

En aquest sentit, en el cas que en un mateix centre educatiu hi hagi tres casos de parotiditis confirmats, es valorarà l’administració d’una dosi addicional de la vacuna triple vírica als alumnes i el personal del centre educatiu. Aquesta mesura ha estat implementada en altres països en situacions similars i s’ha vist que, tot i que no garanteix una protecció al cent per cent, sí que s’ha demostrat que és segura i útil per al control de l’extensió de la malaltia.

Per tal de facilitar la vacunació, el ministeri ha previst que els contactes escolars siguin vacunats en els mateixos centres, sempre amb avís escrit i autorització dels pares, i que la resta de contactes puguin rebre la vacuna als centres d’atenció primària. La parotiditis epidèmica és una malaltia vírica contagiosa que es caracteritza per la inflamació d’una o més glàndules salivals, generalment les paròtides, i que sovint va associada a febre i dolor en la zona inflamada. Normalment es tracta d’una malaltia benigna i autolimitada, però a vegades pot haver-hi complicacions, sobretot en persones adultes. Les complicacions més freqüents són la inflamació de testicle en el cas dels nois i d’ovari en el cas de les noies.

La prevenció d’aquesta malaltia es fa mitjançant la vacunació, i el protocol d’actuació preveu un seguit de mesures preventives, com la declaració urgent de qualsevol sospita de galteres a l’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut. Així, en els casos de sospita es fa l’aïllament respiratori del cas, s’alerta el personal sanitari i s’informa i es fa un seguiment epidemiològic dels contactes del malalt. En les darreres setmanes s'han detectat casos al Lycée Comte de Foix, a l'escola andorrana de batxillerat de la Margineda i a l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp.