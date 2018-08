La policia ha detingut aquest diumenge a la tarda a Encamp un home resident de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic i un delicte contra la seguretat del trànsit. El detingut va efectuar una sortida amb motocicleta amb la seva exparella, i quan van arribar a prop del domicili de la dona, es va produir una discussió, durant la qual l'home li va llençar una cigarreta encesa a la cara que li va provocar una ferida a la galta dreta. Tanmateix, se li va practicar la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,90 gr/l.

La policia també ha detingut aquest diumenge a la nit a Andorra la Vella una dona resident de 20 anys, com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. En el moment dels fets, es va requerir la presència dels agents per una desavinença entre la detinguda i la seva exparella, ja que la noia hauria causat una esgarrapada al coll i a la mà dreta de l'exparella. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de deu persones durant aquesta darrera setmana (del 21 al 27 de maig de 2018). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (4).

A més, la policia va detenir dilluns passat al Pas de la Casa un home no resident de 18 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública. En un control rutinari, el detingut va escapar corrents d'un control policial en el moment que els agents van voler identificar-lo. Posteriorment, va ser novament identificat, i va fer una nova temptativa d'escapar-se, a més de resistir-se ja que, en el moment de ser agafat per un braç, el detingut va fer un gest brusc per tal de desfer-se d'un dels agents.

Per últim, la policia va detenir dimarts passat a Andorra la Vella un noi resident de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. El detingut va accedir a un domicili sense el consentiment del seu propietari, gràcies a unes claus que tenen en custòdia els pares del detingut.