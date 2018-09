El concert que l'ONCA ha ofert aquest dimarts a la nit ha estat de celebracions: es commemoraven els 25 anys de l'orquestra, de la Constitució i els 50 anys de carrera professional de Lluís i Gerard Claret, que han actuat com a solistes. I per a una ocasió especial s'ha ofert un concert amb un programa que també ho ha estat. Així, sota l’encàrrec de la Fundació ONCA i el Consell General, l'ONCA ha ofert 'Doble concert per a violí, violoncel i orquestra, Op. 144', 'L’andorrà', que ha compost el compositor i director Salvador Brotons (Barcelona, 1959). A la segona part del concert s'ha interpretat la ‘Simfonia núm. 3 en mi bemoll major, Op. 55', 'L'heroica', de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

L'orquestra gironina GIOrquestra, que ha coproduït el concert, ha actuat, a més, per primera vegada amb l'ONCA. D'aquesta manera, fins a una seixantena de músics han acompanyat els germans Claret en la interpretació. Gerard Claret (Andorra la Vella, 1951) és violinista i el concertino director de l'ONCA, tot i que en aquesta ocasió ha estat dirigit per Brotons, i Lluís Claret (Andorra la Vella, 1951) és violoncel·lista, de projecció internacional, i que feia molts anys que no actuava al Principat.

Brotons ha explicat que l'obra va ser un encàrrec, i els germans Claret li van demanar que fos per a orquestra, violí i violoncel, El compositor va voler donar a la composició “una flaire andorrana” i va preguntar per “melodies genuïnament andorranes”, perquè li servissin de base per a la creació. En el segon i tercer temps de 'L'andorrà', que és una composició amb quatre moviments, es pot distingir l'adaptació de tres cançons andorranes: 'Les ninetes d'Ordino', 'La marxa del Consell' i 'El ball de la Marratxa' lauredià. El compositor ha permès el lluïment tant de l'orquestra com dels solistes, que en alguns moments dialoguen entre ells. El director i compositor espera que 'L'andorrà', tingui trajectòria i formi part dels repertoris, tot i que ha admès que és difícil perquè ha de competir amb cèlebres autors com Brahms o Beethoven. “Per això he volgut fer una obra fresca, comunicativa, que agradi als intèrprets”, ha afirmat.

No és la primera vegada que Brotons dirigeix l'ONCA (ja és un habitual del Concert d'Any Nou) ni els Claret, tot i que sí és la primera ocasió que té els dos germans junts en un escenari.

La Fundació ONCA és una entitat formada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, que en són els patrons. La fundació té com a finalitats la gestió i la promoció de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) i de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca).