El Govern ha publicat aquest dimarts a la tarda un decret extraordinari al BOPA per a l’establiment dels serveis mínims per a les jornades d’aturada convocades pels sindicats de l’administració pública per a aquest dijous i divendres. D’aquesta manera, el decret fa referència als serveis mínims que cal que es presti a la ciutadania durant les jornades del 15 i el 16 de març i es publica de manera extraordinària, tal com posen en relleu des del Govern, per la necessitat d’establir els serveis mínims que s’han de garantir durant les jornades de vaga per “fer compatible l’exercici d’aquest dret amb el funcionament dels serveis públics essencials i el respecte de les llibertats públiques”. El Govern informa que els serveis d’atenció a la ciutadania de l’administració estaran en funcionament durant els dos dies. De la mateixa manera, s’afirma que tots els centres escolars del país romandran oberts en el decurs de les dues jornades. Cal recordar que no hi ha cap llei que fixi quins han de ser aquests serveis mínims i que s'han fixat després que des dels diferents departaments s'hagin determinat quins són els necessaris.

Així, pel que fa a Educació, s’estableix que hi hagi d’haver un docent per cada tres grups de classe pel nivell de maternal; un efectiu per cada quatre grups de classe pels altres nivells (primera i segona ensenyança i batxillerat). A més, hi haurà d’haver una col·laboradora educativa per cada dos grups de classe i dos adults a l’hora de menjador, per maternal, i la resta d’efectius per al menjador es deixa a criteri de les direccions. Pel que fa a la formació andorrana, només caldrà que treballin el 33% de les col·laboradores educatives. A FP hi haurà un directiu i un efectiu per cada quatre grups de classe. A Tràmits treballaran cinc efectius de personal de tràmits, dos coordinadores i un nunci i a Immigració hi haurà set efectius per a l'atenció al públic. Al COEX, si fa bon temps, treballaran sis efectius i, si neva, que es preveurà amb 24 hores d’antelació, haurà d'estar operativa el 80% de la plantilla de viabilitat hivernal. Al parc central dels bombers hi haurà deu efectius, al del Pas de la Casa quatre, tres a la Massana i a Canillo, un. A Institucions Penitenciàries es preveuen per al torn de dia 20 i de nit, sis. A la duana de Sant Julià hi ha d’haver tres efectius i a la de França, dos. Un dels serveis on s’espera més efectius treballant seran el Centre d’Atenció a la Infància amb 32 i el Servei d’Atenció Domiciliària, 38. Pel que fa a la policia es fixen els efectius administratius que hauran de treballar, ja que els agents no poden fer vaga.

Des dels sindicats, un dels portaveus, Gabriel Ubach, ha destacat que no estan d'acord amb els serveis mínims fixats perquè hi ha percentatges superiors al 12% que assegura que, en global, els havien assegurat des del Govern que serien els que estarien establerts. Considera que s'han de respectar els serveis essencials però que, en canvi, fer un tràmit al Govern “no ho és” i ha posat com a exemple que hi ha departaments que consten d'una persona i que el servei mínim s'ha fixat en una persona. Ha conclòs que faran els serveis que creguin convenients pel que consideren essencials i que el Govern “faci el que cregui convenient”.