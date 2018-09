El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha dipositat l’instrument d’acceptació del Conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament de la Unesco a la directora general d’aquest organisme internacional, Audrey Azoulay. Aquest conveni, del qual 103 països en són part, té com a objectius, d’una banda, la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament i, d’altra banda, l’adopció de mesures per promoure la igualtat d’oportunitats.

L’any 1960, la UNESCO va reconèixer el paper primordial de l’educació per assegurar la igualtat d’oportunitats de tots els grups que integren la societat, ja siguin racials, ètnics o nacionals. El 14 de desembre de 1960 la Conferència General de la Unesco va adoptar a París el Conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament, que va entrar en vigor el 22 de maig de 1962. El conveni és el primer instrument internacional, amb caràcter vinculant, que garanteix i desenvolupa els principis fonamentals de no discriminació i d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit de l’educació.

La regulació vigent a Andorra compleix amb els preceptes i l’esperit del conveni. Tanmateix, reconeix el valor del conveni i considera que la seva ratificació reafirma la voluntat d’Andorra de pertànyer a la comunitat internacional i de continuar fent de l’educació un dels seus principals actius. La incorporació al conveni es va aprovar pel Govern el 23 d’agost del 2017 i el Consell General el va aprovar en la sessió del 20 d’octubre del 2017.

Eric Jover, acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez, i del director del departament de Sistemes Educatius i dels serveis escolars, Marc Jover, s’ha reunit amb Audrey Azoulay, aquest dimarts a París. Durant la trobada, han pogut tractar la convivència a Andorra dels tres sistemes educatius públics gratuïts i de lliure elecció i els valors d’inclusió social que aquest fet representa.

Jover i Azoulay han identificat possibles línies de col·laboració com en el marc del desenvolupament de les competències per a una ciutadania democràtica, projecte que s'està ja treballant conjuntament amb l'UdA per tal de desenvolupar una formació inicial que permetrà capacitar els professors en competències per a una ciutadania democràtica. El ministre d’Educació ha explicat que aquest projecte, en què hi col·labora el Consell d'Europa, té com a objectiu conscienciar als joves ciutadans, prevenir la radicalització i consolidar la democràcia.

Eric Jover i la directora general Audrey Azoulay també han tractat la renovació de la càtedra Unesco de la Universitat d’Andorra, entorn a noves tecnologies de la informació, així com la continuïtat del programa Art Camp Andorra sobre cultura per la pau.

Reunió anual a París de la comissió mixta francoandorrana d'Educació

La comissió mixta francoandorrana en l’àmbit de l’ensenyament s’ha reunit, aquest dimarts, a la seu del ministeri d’Educació Nacional, de l’Ensenyament Superior i de la Recerca francès a París, en el marc de les trobades ordinàries que se celebren anualment.

La reunió ha estat encapçalada, per part andorrana, pel ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, acompanyat per l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez, i part de l’equip directiu del ministeri, per part francesa, l’ha encapçalat el director general d’Ensenyament Escolar, Jean Marc Huart, el cap del servei de pressupost, de l’Eficiència i les Infraestructures, Alexandre Grosse, el sotsdirector de l’Eficiència i el Diàleg amb les Acadèmies, Bruno Chiocchia, altres directors i caps de departaments relacionats amb l’educació així com l’ambaixadora francesa a Andorra, Jocelyne Caballero.

Ambdues delegacions han tractat aspectes relatius a la convivència i l’evolució dels diferents sistemes educatius al país, i s’ha parlat, de manera específica, de la presència del sistema francès al Principat. També s’ha tractat de l’accessibilitat per part del estudiants andorrans a l’ensenyament superior francès, independentment del sistema d’origen, i s’ha constatat, un cop més, l’increment d’estudiants universitaris que opten pels centres francesos per cursar els seus estudis superiors. Jover ha constatat l'acompanyament en la tasca d’orientació duta a terme per la delegació d’Educació francesa a Andorra, així com per part del Lycée Comte de Foix, per als joves estudiants que volen anar a França. Les delegacions han celebrat el bon clima de treball i les sinergies en l’àmbit de l’educació entre tots dos països.