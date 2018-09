El departament de Justícia convocarà els batlles a ocupar una plaça de magistrat. El ministre titular, Xavier Espot, ha subratllat que des de fa sis o set anys hi ha hagut un increment important de recursos humans, perquè “hem apostat molt clarament per un reforç de la Justícia i del ministeri fiscal”. Amb tot, el minsitre ha puntualitzat que cada any es prioritza: l'any passat es va cobrir una plaça de fiscal, i aquest any se n'obrirà una de magistrat. Espot ha puntualitzat que és el Consell Superior de Justícia (CSJ) el que ha de decidir si vol que el magistrat sigui per al Tribunal de Corts o per al Tribunal Superior de Justícia. Per la seva part, el president del CSJ, Enric Casadevall, ha dit que volen que la plaça sigui per a Corts.

Espot i Casadevall n'han informat aquest dimarts després de la renovació, per a sis anys més, dels càrrecs de fiscal adjunt d'Ivan Alís i de magistrada del Tribunal de Corts Anna Estragués. Casadevall ha recordat que “la renovació és pràcticament automàtica”, fins que la persona que ocupa el càrrec es jubila, renuncia o és processada per algun motiu. El president del CSJ ha recordat que els organismes internacionals els exigeixen que estableixin el nomenament dels càrrecs de forma indefinida, i per fer-ho caldria tocar la Constitució. Amb tot, la fórmula de renovació automàtica és, de facto, el mateix que un nomenament indefinit.