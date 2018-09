Els sindicats han fet públic aquest dimarts les diferents accions que tenen previst dur a terme el dijous i el divendres durant les jornades de vaga general. D’aquesta manera, dijous serà quan es faran més accions, que arrencaran a dos quarts de deu del matí a la duana de Sant Julià de Lòria, on estan cridats els treballadors. En aquest punt se signarà un document que s’adjuntarà a les iniciatives legislatives populars per al canvi de la llei electoral, i la petició perquè s’avancin les eleccions. A les 13 hores es farà una concentració al davant de l'edifici administratiu de Govern i cap a les 13.30 hores començarà una marxa fins a la plaça del Consell General on es llegirà un manifest. A les 14 hores es farà una arrossada a la plaça del Poble, per a les 16 hores fer una nova concentració davant del Govern i recórrer el carrer Prat de la Creu en direcció a la plaça de la Rotonda i enfilar l’avinguda Meritxell. A les 18 hores hi haurà una xocolatada a la plaça del Poble.

El divendres hi haurà una concentració a la plaça Coprínceps a les deu del matí i a dos quarts d’onze començarà una marxa fins al comú d’Andorra la Vella per les avingudes Carlemany i Meritxell. A les 13.30 hores es farà un dinar a Sant Julià de Lòria i a les 16 hores hi haurà una concentració a la duana del riu Runer.

Des dels sindicats s’ha fet una crida als treballadors perquè a l’inici de la jornada laboral s’estigui al lloc de treball per poder informar al superior que s’adhereixen a la vaga.

Des de l’executiu s’ha comunicat que en les properes hores es publicarà un decret en un BOPA especial per a l’establiment dels serveis mínims per als dos dies de vaga. Es vol garantir que tots els serveis d’atenció al ciutadà de l’administració estiguin garantits amb serveis mínims. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que es farà aquesta publicació perquè tothom en pugui estar assabentat, tenint en compte que fa dies que s'hi treballa, i considera que aquests serveis mínims es “compliran” ja que entèn que els interlocutors són persones “raonables i lleials” i més tenint en compte, ha afegit, que s'han “fixat des de l'extrema prudència”. Quant al seu ministeri, ha explicat que en el cas dels bombers hauran de ser els efectius mínims que ja hi ha un dia de cada dia a cada caserna per poder complir el servei públic que ofereixen, ja que amb menys seria difícil donar-hi resposta i ha concretat, també, que les treballadores socials del servei d'atenció a domicili també tindran uns serveis mínims “molt elevats”. En canvi, altres departaments podran funcionar amb menys personal.