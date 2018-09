L’empresa andorrana The Craft Salmon, que va néixer el 2016 impulsada pels emprenedors Albert Zabala i Pep Borràs, ha estat la primera a instal·lar-se a l’espai que ofereix gratuïtament Actua al Barcelona Tech City, després de l’acord signat entre ambdues entitats. Per a Zabala, “em vaig assabentar que Actua donava l’opció a petites empreses de tenir un local físic a Barcelona. Vaig contactar amb ells i la veritat va ser molt ràpid. Els vaig presentar el projecte, els va agradar, i ja estem aquí en un espai físic que és magnífic i que a petites empreses et dóna l’opció de fer 'networking' per a créixer”. The Craft Salmon importa els seus productes dels pobles pesquers de la costa oest de More og Romsdal (Noruega), petits productors artesans que efectuen durant tot l’any el procés Gamle Maten per a obtenir el millor salmó fumat del món. El Gamle Maten és el procés original escandinau per fumar peix.

L’altre cofundador de The Craft Salmon, Pep Borràs, ha explicat que “som una empresa que importem producte noruec, salmó fumat exclusiu i ho distribuïm a establiments del sector de la restauració i botigues gurmets. Tenim altres projectes d’exportació a tot el món amb uns 'partners' que hem fet”.

Per la seva banda, la directora d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI-Actua), Judit Hidalgo, ha recordat que “fa poc més d’un mes que hem signat l’acord amb Barcelona Tech City i ja tenim una empresa andorrana a l’espai d’Actua al Pier01 d’aquesta associació i tenim previstes tres o quatre empreses més andorranes interessades en ocupar aquest espai”. Hidalgo també ha informat que “paral·lelament hem notat un interès creixent per les empreses tecnològiques de Barcelona per explorar les noves oportunitats que ofereix el Principat”.

En aquest sentit, el director general de Barcelona Tech City, Miquel Martí, ha fet un balanç molt positiu d’aquest acord i ha assenyalat que “ara cal que companyies nostres vagin cap a Andorra, que puguin explorar com poden fer proves de concepte amb els seus propis projectes i alhora seguir portant cap aquí empreses andorranes que vulguin conèixer més de prop l’ecosistema barceloní i testejar allò que estiguin desenvolupant”.