Finalment, l'adjudicació directe a l'empresa Intueri Consulting, per un import de 44.720 euros, perquè realitzi el pla de dinamització de la parròquia d'Encamp continua endavant i s'ha aixecat la suspensió. En la comissió celebrada aquest passat dilluns, els membres de l'oposició socialdemòcrates van abstenir-se en la votació i els liberals finalment hi van votar a favor. En aquesta trobada, el govern comunal va aportar part de la documentació que la minoria reclamava per donar per vàlida l'adjudicació i aixecar la suspensió.

“Van entregar la documentació del caràcter sensible però no van presentar propostes alternatives per poder comparar preus”, ha justificat així l'abstenció el conseller del PS, Pere Marsenyach. Per la seva banda els liberals han explicat que finalment hi van votar a favor perquè creuen que s'ha presentat la documentació de forma diligent i que els temes a discutir eren qüestions d'interpretació i s'ha volgut posar per sobre “l'interès del poble i la necessitat d'implementar, d'una vegada per totes, la dinamització que necessita Encamp”, ha argumentat la consellera de Ld'A, Maria Isabel Lafoz. A més, els liberals també han posat com a condició que es faci partícip a la minoria i els actors implicats durant la redacció del pla de dinamització.

Tot i el vot dispar, la minoria en bloc consideren que la marxa enrere del comú i la suspensió de l'adjudicació, a instàncies de les seves reclamacions, ha demostrat que tot el procediment ha quedat mancat de regularitat normativa. Tant PS com Ld'A continuen insistint que la millor manera per haver fet la contractació hauria estat a través d'un concurs públic, com a la Massana, “és la forma més transparent que hi ha”, ha apuntat Marsenyach, que també ha indicat que la revisió del procediment espera que posi en alerta al comú la propera vegada. Lafoz ha anat més enllà i ha indicat que l'empresa adjudicatària és plenament competent, però “ens agradaria un bagatge professional molt més ampli”. Segons Lafoz, Intueri Consulting ha realitzat plans de dinamització pel Govern o per la capital, però creu que a Encamp la dinamització no hauria d'anar tant lligada al comerç, sinó a altres pols d'atractiu.

Un cop passat aquest punt, el comú ja ha anunciat que Intueri Consulting començarà a treballar en breu, l'empresa disposa del termini d'un any per redactar el document. Cal recordar que la minoria encampadana en bloc va posar en entredit aquest contracte perquè apuntaven que incompleix la Llei de contractació pública, ja que és una adjudicació directe que supera els 10.000 euros, que no està justificat el caràcter sensible i perquè sempre que sigui possible s'han de consultar almenys dues empreses, que és el que marca el text legal.