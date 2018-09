Per celebrar el seu primer any d'obertura, el museu Carmen Thyssen Andorra ofereix aquest divendres l'accés lliure a l'exposició 'Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l'art'. Aquest divendres, dia 16 de març, de les deu del matí fins a les set de la tarda, tothom podrà obtenir una entrada, amb audioguia, per visitar la pinacoteca de manera totalment gratuïta.

Gauguin (1848-1903) va pintar ‘Allées et venues’ el 1887 a Martinica, un quadre que ha estat durant molts anys a la casa del matrimoni Thyssen. L’obra, que pertany a la col·lecció de Carmen Thyssen-Bornemisza, és el quadre central de la segona exposició del museu Carmen Thyssen, que es va inaugurar el passat 16 de febrer i es podrà visitar fins al 10 de setembre. La baronessa Carmen Thyssen va assistir a la presentació de la mostra als mitjans de comunicació i a la recepció posterior a les autoritats i al Patronat de la Fundació Museand.

La mostra conté 22 quadres, que van del segle XVII al XX, des del ‘Paisatge muntanyós amb Venus i Adonis’, de Tobias Verhaecht (cap al 1600), al ‘Fi de jornada’, de Ramon Sanvinsens (1984). La mostra recorre quatre segles d’art (el títol oficial és ‘Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l’art’) i conté representants de diferents escoles de la pintura holandesa, italiana, francesa, alemanya, americana i catalana, entre altres. No hi falten impressionistes, com Pissarro, expressionistes alemanys com Nolde i Münter, autors catalans com Mir, Rusiñol i Urgell, i mestres com Canaletto.