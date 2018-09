L'OCDE està convençuda que l'economia mundial creixerà aquest any i el pròxim al 3,9%, el que significa unes expectatives millors que les que va presentar al novembre i uns nivells precrisi, però el proteccionisme del president dels EUA, Donald Trump, amenaça aquesta evolució positiva. L'economista en cap interí de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Álvaro Pereira, va ser clar en presentar aquest dimarts les perspectives, ja que enfront del missatge “molt positiu” que ofereixen els indicadors econòmics, “el principal risc és una escalada de les tensions comercials “.

“És important disminuir les tensions” perquè en cas de traduir-se en fets tindrien un impacte, ha advertit Pereira, i això precisament ara que “l'economia mundial es comporta de forma una mica més normal” per primera vegada des del començament de la crisi, fa ja una dècada. La revisió a l'alça de les previsions és gairebé generalitzada per als països del grup dels set països més desenvolupats (G-7), però també per als grans del grup dels vint mes desenvolupats i emergents (G-20), a excepció de Rússia.

La pujada més marcada és la dels Estats Units, ja que el seu creixement aquest any hauria de ser del 2,9%, és a dir quatre dècimes més del que s'esperava fa tot just quatre mesos, i del 2,8% el 2019 (set dècimes més). La principal raó d'aquesta correcció és l'estímul fiscal de prop d'un 1% del producte interior brut (PIB) anual que ha aconseguit tirar endavant el president nord-americà, i que es va concretar en una reducció massiva de l'impost de societats.

Aquesta política a favor de les empreses tindrà un efecte beneficiós per a l'economia del país “a curt termini”, però exigirà anar amb compte a mig perquè podria comportar un dèficit encara major dels comptes públics i pressions inflacionistes, segons Pereira. L'OCDE veu amb millors ulls les mesures fiscals del nou acord de coalició de Govern a Alemanya (per una suma de 0,3-0,5 punts de PIB anuals), que, com venia aconsellant l'organisme des de fa anys, aportarà més inversió pública i més despesa social.

L'economia alemanya, d'acord amb els autors de l'informe, progressarà un 2,4% aquest any (una dècima més del que s'havia augurat al novembre) i un 2,2% el 2019 (dues dècimes més). El seu ascens serà, per tant, lleugerament superior al del conjunt de la zona euro, que també s'ha corregit a l'alça fins a un 2,3% el 2018 (dues dècimes més) i un 2,1% el 2019 (dues dècimes més) .

Encara que l'OCDE no va publicar xifres per a Espanya, l'economista en cap es va mostrar “segur” que la millora en l'eurozona tindrà també el seu reflex allà. I preguntat sobre el pes de la incertesa per la crisi catalana, va respondre que “no és tan pronunciada com fa uns mesos” i “sembla que està controlada”. Pel que fa als grans països llatinoamericans, Mèxic és un dels que s'espera que surti més beneficiat per la millora als Estats Units i en el comerç mundial (que hauria d'augmentar a un ritme al voltant del 5% el 2018, després haver-ho fet al 5,2% el 2017).

El PIB mexicà creixerà un 2,5% aquest any (s'havia previst un 2,2% al novembre) i un 2,8% el proper (2,3%). Sobre Brasil, amb unes expectatives del 2,2% el 2018 (1,9% al novembre) i del 2,4% el 2019 (2,3%), Pereira va fer notar que són taxes encara amb un important potencial de pujada, que hi ha bons signes dels indicadors d'inversió i que es nota menys preocupació per la incertesa política. Pel que fa a l'Argentina, va destacar que “s'han fet reformes importants” i que les estimacions són favorables a la inversió en construcció o indústria, el que justifica que es mantingui la perspectiva d'un increment del PIB del 3,2% el 2018 i en 2019.

L'OCDE va ​​avisar que més enllà de les tensions comercials, altres amenaces que pesen sobre les seves perspectives són les pujades de tipus d'interès que han programat els grans bancs centrals -en principi positives-, en un context d'alts nivells de deute públic i privat en molts països.