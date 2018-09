Lʼesglésia de Sant Pere del Pas de la Casa serà lʼescenari, aquest diumenge 18 de març a les 20.15 hores, de lʼactuació del conjunt Andchor, un grup de deu joves, dʼentre els 15 i els 17 anys, membres del Cor dels Petits Cantors dʼAndorra que interpretaran una dotzena de cançons sota la direcció de Catherine Metayer.

Andchor oferirà un concert dʼuna hora de durada on els assistents podran escoltar un repertori que va des del clàssic fins a la varietat amb una coreografia juvenil i dinàmica. Entre els temes escollits podem trobar ʻI beliveʼ de Drake, ʻSummertimeʼ de Gerschwin, ʻBenedictusʼ de Robat Arwin, ʻI could have danced all nightʼ de Frederick Loewe, ʻBaby itʼs cold outsideʼ de Glee, ʻChristusʼ de Medelssohn, ʻAlleluiaʼ de Cohen, ʻStride la Vampaʼ de Verdi, ʻBohemian rhapsodyʼ de Pentatonix, ʻVoi che sapeteʼ i ʻAria noces de Figaroʼ de Mozart, ʻImagineʼ de Lennon i ʻLe septimoʼ de Lehar.

Andchor és un grup de joves adolescents que sʼhan format des dels 10 anys al Cor dels Petits Cantors dʼAndorra. La finalitat de la creació dʼaquest conjunt és desenvolupar i fer valer les veus dels tenors, barítons i baixos, que tot i no estar en la seva maduresa, són sorprenents per la seva qualitat, els seus registres i els seus colors. A més, forma part del grup la veu femenina mezzosoprano que és rellevant per la seva bellesa, frescor i tècnica.