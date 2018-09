L'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) ha publicat una llista amb vint plataformes virtuals per invertir en criptomonedes que presenten potencials indicis de frau. En seguiment al comunicat de premsa emès el passat 4 de desembre del 2017 mitjançant el qual s’adverteix dels riscos associats amb les ofertes inicials de monedes (ICO) i inversions en criptomonedes, l’INAF vol reiterar l’advertència respecte a aquest tipus d’actius digitals. En concret, vol compartir el següent llistat de vint plataformes virtuals que ofereixen invertir en criptomonedes i que la Financial Services and Market Authority (FSMA) de Bèlgica, a través de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), ha donat a conèixer després d’haver rebut preguntes i queixes dels consumidors i haver detectat potencials indicis de frau i que es poden consultar en aquest enllaç: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdfwww.01crypto.net (www.btc-cap.com, www.capital-coins.com, www.coinquick.net, www.cryptavenir.com, www.crypto-banque.com, www.crypto-infos.com, www.cryptos.solutions, www.cryptos-currency.com, www.ether-invest.com, www.eurocryptopro.com, www.finance-mag.info, www.gme-crypto.com, www.gmtcrypto.com, www.gmt-crypto.com, www.good-crypto.com, www.mycrypto24.com, www.nettocrypto.com, www.patrimoinecrypto.com i www.ydconsultant.com).

L’INAF informa també que es poden consultar totes les advertències emeses per les diferents autoritats financeres respecte a empreses sospitoses de frau al següent portal web de l’IOSCO: http://www.iosco.org/investor_protection/'subsection=investor_alerts_portal. D'altra banda, la firma de ciberseguretat Sophos ha alertat de l'aparició de virus informàtics especialment pensats per al robatori de claus de criptomonedes o per a la utilització massiva d'equips per a la seva creació (mineria).

És el cas, per exemple, del troià CoinHive, que és un criptominer, és a dir, es tracta d'un software que genera criptomonedes que van al compte ('wallet') del propietari del cibermafiós. Aquest criptominer aprofita els avantatges de la tecnologia JavaScript (llenguatge de programació interpretat) per extreure criptomonedes amagant-se en pràcticament qualsevol pàgina web que l'inclogui.

Els analistes de Kaspersky Lab també van alertar del troià CryptoShuffler, dissenyat per canviar les adreces de les carteres de criptomonedes dels usuaris al portapapers del dispositiu infectat (un recurs de software utilitzat per a l'emmagatzematge de dades a curt termini).