Un apassionat de les llengües i de la diversitat lingüística. El poeta espanyol Juan Carlos García Hoyuelos ha presentat, aquest dilluns a la tarda, el seu últim llibre 'Aire, fuego y deseo'. Un recull de 25 poemes del mateix autor però tots ells traduïts a les diferents llengües ibèriques: portuguès, gallec, eusquera, català-valencià, occità-aranès i la resta de llengües o variants dialectals que no estan reconegudes oficialment com l'asturlleonès, l'aragonès, el romaní (la llengua dels gitanos), la fala, l'anglès de Gibraltar i el ladí. Moltes d'aquestes llengües o variants estan en perill d'extinció, per això el poeta ha apel·lat a la seva oficialització i al control i protecció perquè no es perdin.

“Volia deixar com a llegat un recull de llibres amb poemes traduïts a totes les llengües perquè se sàpiga que existeixen i que totes elles poden confraternitzar”, ha explicat García abans de començar la presentació del llibre. Aquest nou recull de poemes precedeix al llibre 'Se lo dije a la noche', que també es va presentar al Principat i que té la mateixa vocació. Prop d'unes 300 persones, entre poetes, traductors compositors i músics, han fet realitat 'Aire, fuego y deseo'. “La poesia pot unir el que els polítics desuneixen”, ha apuntat.

Respecte a aquesta perspectiva i tenint en compte l'actualitat, el poeta ha apel·lat al respecte de totes les llengües presents al país veí. “Cal entendre que el català és la llengua vehicular, quan s'entengui això serà més fàcil entendre'ns”, ha replicat. Per a García el millor que es pot fer quan algú es trasllada a viure a un altre territori és parlar la llengua autòctona. “El pitjor que li pot passar a una llengua és el nacionalisme perquè fan de la llengua una propietat i la llengua pertany a tothom, fins i tot a aquells que tampoc la parlen”, ha expressat.

Durant l'acte de presentació del llibre a l'ambaixada espanyola també hi han participat l'ambaixador espanyol Manuel Montobbio i l'escriptor Manel Gibert, i hi han recitat poemes Carlos Figueiredo, David Gálvez, Joan Peruga i Alfons Valdés.