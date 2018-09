La Fundació Bomosa ha renovat per segona temporada consecutiva l’acord de col·laboració amb el BC MoraBanc Andorra, que es traduirà en tot un seguit d’actes organitzats en favor dels seguidors del club de bàsquet, i que donaran a conèixer les diferents tasques de la fundació.

Una de les activitats serà el partit Bomosa. Un esdeveniment, la jornada 23 de la Lliga Endesa (18 de març contra l'UCAM Múrcia), en què els presents tindran la possibilitat de participar en el sorteig aquell mateix dia d’un taller per a dues persones a la Cuina de Bomosa, dedicada íntegrament a la cuina ecològica i que forma part d’un dels projectes de la fundació centrat en fomentar els valors i el consum de l’alimentació saludable, fent-la accessible a tots els públics. Durant la prèvia i els primers quarts del partit, totes aquelles persones que ho vulguin podran apropar-se a l’estand de la fundació per adquirir les butlletes per participar-hi. A més, durant la setmana del partit -i a través de l’app del MoraBanc Andorra- es podrà gaudir de regals també relacionats amb la cuina i l’esport, i mitjançant les xarxes socials s’entrarà en un concurs per obtenir entrades pel partit.

Amb aquest acord de col·laboració, els seguidors del club descobriran la Fundació Bomosa a través d’un reportatge que es publicarà en la revista del BC MoraBanc Andorra o d’un vídeo que es podrà veure el mateix dia del partit.

Els mateixos jugadors de l’equip andorrà, d’altra banda, participaran al cent per cent d’aquest acord amb diverses accions que portaran a terme. Alguns d’ells assistiran a una jornada amb el Jove Voluntariat Lector, un projecte que fomenta la relació dels joves andorrans amb la gent de la tercera edat, a través d’activitats musicals, de dansa i de lectura. Els jugadors han gravat vídeos amb les seves mascotes, que es difondran a les xarxes socials per recolzar un altre de les iniciatives en què treballa des de fa temps la fundació, dedicada a la protecció dels animals de companyia i l'adopció dels que no tenen llar.