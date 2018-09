A les quatre de la tarda d'aquest dilluns, totes les escoles del Principat han aturat per una estona les classes i alumnes i professors han sortit als patis dels centres per cantar tots junts l'himne nacional. L'acte formava part de les activitats que s'organitzen, aquests dies, amb motiu del 25è aniversari de la Constitució. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, acompanyat de la cònsol major i de la consellera de Social del comú d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i Ester Vilarrubla, respectivament, s'han desplaçat fins a l'escola andorrana de la capital per escoltar, en directe, com els 400 nens i nenes de maternal i primera ensenyança entonaven l'himne. Jover ha dit, en declaracions als mitjans, que “l'himne recull una miqueta la nostra essència i està relacionat amb la nostra identitat, és un d'aquests elements vehiculars”.

Jover ha explicat que durant aquests dies previs les escoles han estat treballant la Constitució. Així, mentre algunes classes han escollit un article i han estudiat el seu significat, d'altres han treballat al voltant de l'escut i els seus elements. El ministre s'ha mostrat molt content amb l'activitat, amb la qual es treballen valors i, alhora, es demostra que l'escola va més enllà dels temes només acadèmics. “Formem ciutadans amb valors i que els tres sistemes educatius s'hagin posat d'acord per fer aquestes activitats, jo francament estic molt content”, ha conclòs Eric Jover, que també ha volgut reconèixer la tasca dels mestres per treballar-ho a l'aula.