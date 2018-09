La caiguda d’un roc aquest cap de setmana al rec del Solà, a l’altura del col·legi Sant Ermengol i a causa de les fortes pluges, ha obligat a tancar-ne un tram de manera provisional. Es tracta de la zona compresa entre l’accés al passeig i la Font del Call, d’uns 200 metres de llargada, per la qual no s’hi podrà transitar mentre duri la reparació i reforç de la zona afectada. Segons ha explicat el conseller de Serveis Públics i Circulació d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, la zona estarà “uns quinze dies acordonada fins que puguem fer la intervenció”.

Malgrat que l'esllavissada va provocar danys materials al terra del rec i ha alguns fanals, no s'han hagut de lamentar danys personals ni tampoc de cap habitatge de la zona. Cap veí ha estat desallotjat. Tant la resta del circuit com dels accessos al rec del Solà romanen oberts sense cap tipus de restricció.

Aquest dilluns al matí els tècnics de Protecció Civil, el ministeri d’Ordenament Territorial del Govern i el comú d’Andorra la Vella han avaluat la zona i han acordat la mesura a l’espera de disposar d’un informe tècnic que determini quines accions cal emprendre per garantir la seguretat del passeig. Canturri ja ha avançat, durant la trobada amb els mitjans per enunciar les novetats de l'enllumenat públic, que s'haurà d'instal·lar una xarxa protectora per evitar que caiguin rocs. “Al lloc on ha caigut el roc eren habitatges i no hi havia xarxes instal·lades i ara s'hauran de fer”, ha apuntat. Respecte la responsabilitat de qui ha de col·locar la xarxa, Canturri ha apuntat que s'haurà de veure si és competència del comú, Govern o dels propis propietaris dels xalets de la zona.