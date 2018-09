La solidaritat de la població andorrana ha permès recaptar 2.805 euros per a dues entitats del país, Càritas Andorrana i Unicef Andorra. A través dels números de telèfon 120 (Unicef) i 121 (Càritas), cedits per Andorra Telecom, s'han aconseguit 848 euros (a dos euros la trucada) i 1.975 euros (a un euro) respectivament. En el cas del 121, s'emmarca en la campanya de Nadal on els infants podien parlar amb el Pare Noel, els Reis Mags o el Tió. Aquest dilluns al migdia la responsable de Premsa, Esdeveniments i RSC, Inés Martí, de la companyia ha fet entrega dels xecs a la directora d'Unicef, Marta Alberch, i a la vicepresidenta de Càritas, Canòlich Baró. Martí ha agraït a les persones que han fet “ús solidari del telèfon” i ha recordat que, en el cas del 120, el telèfon encara està obert.

Alberch ha explicat que la quantia aconseguida es destinarà a un programa al Bhutan, per millorar la qualitat de vida dels infants amb discapacitat física. La directora de l'ONG andorrana ha explicat que el Buthan és un país de muntanya com Andorra i que aquests nens i nenes tenen dificultats per anar a l'escola.

Per la seva part, Baró ha informat que, en el cas de Càritas, els diners es destinaran a un programa de reforç escolar per als infants del país de famílies amb problemes econòmics.