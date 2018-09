Les monedes commemoratives del 25è aniversari de la Constitució es posen dimarts a la venda a les numismàtiques. N'hi ha tres: la d'or (50 euros de valor facial), la de plata (5 euros) i la de coure-níquel/níquel-llautó (2 euros) de les quals se n'ha fet un tiratge de 3.000, 20.000 i 75.000 peces respectivament. El ministre de Finances, Jordi Cinca ha fet la presentació aquest dilluns i per primer cop hi ha monedes d'or i de plata.

El disseny de la peça de dos euros inclou el 'Monument als homes i a les dones d'Andorra', d'Emili Armengol, situada a la plaça del Consell General (fins fa uns mesos estava als jardins de Casa de la Vall). L'escultura commemora la voluntat expressada per la ciutadania, en el referèndum celebrat el 14 de març de 1993, d'esdevenir un Estat constitucional, democràtic i social, com consta en l'article 1 de la Constitució. A la moneda també hi ha una silueta del mapa d'Andorra amb el lema de l'Estat, 'Virtus Unita Fortior'. Entorn del disseny de la moneda hi figuren les inscripcions '25è aniversari de la Constitució (1993-2018)' i el nom d'Andorra. Les de 5 i 50 contenen una branca de roure que simbolitza l'eternitat de la Constitució, l'olivera (alguns valors de la Carta Magna) i les dues mans que simbolitzen la seva signatura. El preu de venda de les monedes és d'11,96 la de dos euros, de 60 la de plata i de 450 la d'or. A aquesta tarifa cal afegir l'Impost General Indirecte (IGI) i el marge comercial de la numismàtica. Les peces es venen majoritàriament a Europa i en països com Espanya, França, Alemanya, Holanda i Bèlgica.

Cinca ha explicat que es pot cobrir la demanda dels numismàtics del país i que malgrat que “a l'inici de la comercialització dels euros andorrans hi ha haver un auge d'empreses ara han quedat els de tota la vida”. També ha comentat que el servei d'emissions té els recursos suficients per evitar l'especulació. El ministre de Finances ha fet un balanç molt positiu de la comercialització tenint en compte que “l'aterratge dels euros andorrans en aquest món difícil del col·leccionisme s'havia de fer amb mesura i prudència. És una bona experiència i està plenament consolidada”. La prova és que la majoria d'emissions s'han exhaurit. Sempre queden 100 peces a Patrimoni Nacional. Actualment encara es troben monedes de les tres emissions del 2017 i del 2016, i una del 2015.

Aquest any s'emetrà una moneda commemorativa de dos euros dels 70 anys de la Declaració dels Drets Humans amb 75.000 peces i es farà una presentació especial amb vuit valors de 20.000 unitats. Es posaran en circulació durant el segon semestre de l'any. L'acord monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea es va firmar el 30 de juny del 2011, conveni que atorga a Andorra el dret d'emetre una quantitat anyal de monedes d'euros. Com que el país no té moneda pròpia, fins el 2002 utilitzava pessetes i francs, i després va adoptar l'euro. L'any 2014 va encunyar els primers euros andorrans, amb els seus dissenys, amb un valor d'uns 2,5 milions d'euros.