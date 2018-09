La policia va detenir el passat dimecres de matinada al Pas de la Casa un home no resident de 25 anys després d’una baralla a l’entrada d’uns apartaments. El jove va ser controlat quan duia una navalla oberta i un esprai de gas pebre, que hauria utilitzat durant la baralla a la primera planta de l’edifici. Segons informa la policia, l’home presentava un greu estat d’alteració i en el moment de la seva detenció i va proferir amenaces de mort contra el conserge dels apartaments.

Així mateix, el dia 5 a Arinsal (la Massana), un home no resident de 31 anys va ser detingut com a presumpte autor d'una agressió, després de propinar una bufetada a la galta de la seva parella. La policia informa també que dijous passat un home no resident de 42 anys va ser detingut a Escaldes-Engordany per incomplir una ordre d'expulsió judicial i també per desobeir-ne una altra d'expulsió governativa.

Diumenge al migdia, al Pas de la Casa, una dona resident de 50 anys va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra el patrimoni després de causar danys per un valor de 1.755,60 euros, després de ratllar un vehicle que estava estacionat a la plaça d'aparcament del seu domicili.

Finalment, la policia va efectuar altres tres detencions la setmana passada. Una per un delicte contra la salut pública a la frontera del riu Runer, quan un home no resident de 24 anys accedia en un turisme al Principat en possessió de 0,7 grams de cocaïna. Les altres dues van ser per donar positiu en controls d’alcoholèmia.