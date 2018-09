El comú d'Andorra la Vella està impulsant, des de fa gairebé un any i mig, canvis i renovacions de l'enllumenat públic de la parròquia amb el principal objectiu de reduir els costos econòmics i també impulsar un estalvi energètic. Segons ha explicat aquest dilluns al matí el conseller de Serveis Públics i Circulació, Miquel Canturri, respecte el 2016 l'administració està fent un estalvi de consum d'energia del 30% i ja s'han aconseguit canviar i renovar prop del 50% de les faroles de la capital.

Un estalvi que s'aconsegueix gràcies a la substitució de la bombeta tradicional per llums led. A nivell econòmic, aquest canvi ha representat un estalvi de 84.000 euros per les arques del comú en el pagament de factures, un estalvi mensual de 7.000 euros. Durant aquest temps, s'han aconseguit renovar les faroles de Príncep Benlloch, Ciutat de Valls, el carrer Mestre Xavier Plana i aquest dilluns al matí es feien els canvis al passeig del riu. Alguns d'aquests canvis s'han fet coincidir amb les obres del carrers, com passarà a l'avinguda Tarragona i l'avinguda Salou o a l'avinguda Meritxell. A més, en aquest últim carrer esmentat, també s'instal·laran uns sensors perquè gastin menys en hores de poca afluència, amb reguladors d'intensitat.

Abans que acabi el mandat, Canturri ha apuntat que la idea és arribar a un estalvi energètic del 50% i assolir el canvi del 80% de l'enllumenat. Actualment ja hi ha renovats gairebé 3.000 punts de llum, dels 5883 que hi ha a Andorra la Vella. Unes renovacions que, de moment, han costat 240.000 euros i que cada any es destina una partida concreta del pressupostos.