La temporada de pesca 2018 donarà el tret de sortida aquest dimecres, 14 de març, amb l'obertura dels vedats intensius de l'estany d'Engolasters i del riu d'Ós, al vedat sense mort del riu Gran Valira. Segons informa el Govern, com a novetat aquesta temporada la totalitat del riu Gran Valira, des de la confluència dels rius Valira d'Orient i Valira del Nord fins a la frontera del riu Runer, està definit com a vedat de pesca sense mort. També es modifica el sistema de pesca sense mort autoritzat al vedat sense mort del Gran Valira.

La pesca sense mort consisteix a retornar vius immediatament a l'aigua els exemplars capturats, i es practica només amb esquers artificials d'un sol ham, i aquest ha de ser sense arpó o amb l'arpó aixafat. A més, els peixos capturats han de ser extrets de l'aigua obligatòriament amb l'ajuda d'un salabret, motiu pel qual els titulars de les llicències de pesca o de permisos de vedat de pesca sense mort n'han de dur un obligatòriament.

Aquesta temporada, com a novetat també es crea el vedat sense mort del riu d'Incles (Canillo), des del pont de la Baladosa fins al pont del Llarg. Cal tenir present que la pesca als rius del Principat, i als altres vedats de pesca en riu s'obrirà el 7 d'abril.

D'altra banda, el dissabte 16 de juny, s'iniciarà la temporada en els estanys, llacs i la resta de vedats, entre els quals es troben el vedat sense mort de l'estany de Creussans (Ordino) i el vedat intensiu de l’estany de les Truites (Comapedrosa, la Massana).

Per a tota la temporada la llicència de pesca de temporada està composta pel carnet de pescador, que és personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. La tinença i el port d'aquest dos documents són obligatoris per practicar la pesca tant pels pescadors andorrans, residents i no residents.

Respecte a les tarifes de les llicències de pesca per a la temporada 2018 aquestes s'han actualitzat amb l'import de l'IPC. D'altra banda, s'han fixat també, segons el tipus d'aigües, la longitud mínima dels peixos i el nombre de peixos que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i dia, i el límit de pescadors per dia autoritzats.