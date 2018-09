El pròxim 15 de març, el Servei d'Atenció al Consumidor (SAC) del ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació organitza diferents activitats amb motiu del Dia mundial dels drets del consumidor, segons informa el Govern. D’aquesta manera, el SAC se suma a aquesta iniciativa, que des dels anys 70 celebra l’Organització Internacional de Consumidors i instaurada oficialment per les Nacions Unides al 1983, amb l’objectiu de difondre els drets dels consumidors i oferir consells de consum.

Una primera activitat serà una xerrada per als comerciants, que tindrà lloc el mateix 15 de març a les 12 hores a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS). La xerrada se centrarà en 'Com afecta la normativa de protecció del consumidor la teva empresa', i anirà a càrrec de Mercè Querol, cap de la Secció de Consum de Lleida de l’Agència Catalana del Consum. Cal dir que per aquesta xerrada s'ha de confirmar l’assistència al telèfon de la CCIS: 809 292.

D’altra banda, de les 10 a les 14 hores, el SAC instal·larà un espai a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella on els ciutadans podran acudir per fer les seves consultes i/o denúncies. Les persones que passin per aquest espai seran obsequiades amb objectes commemoratius de la diada.