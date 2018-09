Alumnes del col·legi Sagrada Família, del Janer i de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp, Santa Coloma i Ordino han pres part aquest any en la quarta edició de la Micro First Lego League i, posteriorment, han competit en la final catalana, en un projecte que compta amb el suport d’Andorra Telecom. Es tracta de competicions de robòtica en què els alumnes han de demostrar diferents habilitats i coneixements. Un cop passades aquestes dues proves, des dels centres valoren la continuïtat que es pot donar a aquest treball, especialment pel que fa a la robòtica, ja que consideren molt positiva l’experiència.

Des de l’escola andorrana de Santa Coloma Helena Ferreras explica que a quart de segona ensenyança es treballa durant sis setmanes un temari específic de robòtica. Mentre s’imparteix aquesta unitat, “el professorat engresca i motiva els seus alumnes” perquè participin en la Micro First Lego Legue. Posa en relleu, en aquest sentit, que aquesta participació dels estudiants és totalment voluntària i que la preparació per a la competició es fa en hores no lectives. Tal com ja s’ha explicat, en aquesta competició hi ha una part de robòtica, una altra de valors i una de projecte científic que els alumnes preparen conjuntament, de manera que els integrants de l'equip treballen els diferents aspectes en funció de les seves habilitats i preferències. Des del col·legi Sagrada Família Israel Tor destaca, precisament, el “treball multidisciplinar” i el fet que per als estudiants prendre part en la competició catalana, a la qual arribaven els millors d’Andorra, va ser un “premi” sobretot per la feina en equip que havien fet i “sense la pressió de tenir una nota”. I en el cas de l’escola andorrana de Santa Coloma aquest premi encara va ser major ja que van quedar primers en la categoria de valors i de projecte científic a la final que es va fer a Lleida.

I davant aquesta valoració tan positiva de l’experiència, els centres volen que aquest projecte continuï. D’aquesta manera, des de la Sagrada Família ja han pres la decisió d’ampliar el treball de robòtica aquest trimestre als alumnes de tercer de segona ensenyança, per fer-lo extensiu a d’altres cursos. I és que els joves estan “molt motivats” després de veure quina ha estat l’experiència dels companys. “La voluntat és seguir els pròxims anys ja que és una experiència enriquidora per als alumnes, molt creativa, participativa i posa en valor la cohesió de grup”, ha destacat Ferreras.

Des de les escoles valoren l’interès que han mostrat els alumnes en el treball de la robòtica i que ha servit fins i tot per “despertar en certs alumnes qualitats de treball específic i treball en equip que fins ara no es treballaven”, segons Ferreras. I Tor afegeix que fins i tot aquells que no en prenen part en treuen profit ja que s’ho expliquen entre ells i això és “motivador”.