El comú d'Escaldes-Engordany va contractar, a finals de l'any passat, un servei de seguretat privada, per vigilar alguns parcs infantils del centre de la parròquia. En concret, es tracta de les zones del clot d'Emprivat (Prat del Roure), la plaça dels Dos Valires i la pista polivalent de l'avinguda Sant Jaume. Tres mesos després de reforçar la vigilància en aquests punts, el conseller de Serveis, Manteniment i d'Urbanisme del comú escaldenc, Josep Ramon Tudel, ha fet una bona valoració del servei. Tudel ha explicat a l'ANA que les incidències que s'han detectat durant aquest temps “no han estat massa greus i les hem pogut solucionar totes sense cap enrenou important”. Les que més s'han repetit estan relacionades amb gossos, que entren a dins dels parcs infantils tot i estar prohibit i senyalitzat. També s'ha donat algun cas de consum de drogues i algun aldarull provocat per una baralla, però com a fets puntuals.

De mitjana, el comú d'Escaldes-Engordany ha comptabilitzat entre sis i set incidències per dia, tot i que hi ha jornades que n'hi poden haver una o cap i d'altres que poden ser una quinzena. La majoria, en un 90% dels casos, les aconsegueix resoldre el mateix vigilant amb la seva presència al lloc i avisant els infractors. Només en algun cas puntual, ha comentat Tudel, s'ha hagut d'amenaçar amb el fet d'avisar la policia, que per ara no ha hagut d'actuar en cap ocasió. Ara bé, segons el conseller, “realment veurem el funcionament d'aquest servei a l'estiu” o quan faci més bon temps, ja que la climatologia d'aquests primers mesos no és la millor per passar llargues estones al carrer.

Tal i com recollia el concurs públic, la tasca del vigilant contractat s'allargarà durant tot aquest any. Josep Ramon Tudel ha dit que “amb un efectiu és més que suficient per anar donant voltes pels parcs del sector que hem marcat a l'actualitat”. Si s'hagués de desplaçar a altres zones de la parròquia ja seria inviable.

Sobre l'horari del vigilant, que és de 9 a 21 hores, el conseller ha manifestat que el van debatre molt i que és l'únic aspecte que podria variar, tot i que “de moment no tenim prou informació sobre si és el correcte o no”, ha confessat. Tudel ha explicat que el dubte era si contractar el vigilant de dia o de nit, però que van entendre que durant el dia era quan hi havia més gent i que per això era bo que hi fos. A finals d'any, un cop es faci la valoració, es podria allargar l'horari o adaptar-lo segons les necessitats que s'hagin recollit durant aquest temps.