L’associació de gent gran d’Ordino (AGGO) ha volgut posar el seu gra de sorra en la lluita contra el càncer fent una donació aquest dissabte a la tarda a Assandca de part de la recaptació obtinguda en el quinto de Nadal que es va celebrar a l’associació al desembre. En total, l’AGGO ha donat 860 euros a Assandca, en un acte que ha tingut lloc a la Casa Pairal d’Ordino, amb la presència de diversos dels membres de l’associació de la gent gran i el mateix president d'Assandca, Josep Saravia, que ha rebut el xec de la mà de la presidenta de l’AGGO, Lurdes Riba.

L’AGGO és l’associació de gent gran més jove d’Andorra, ja que Ordino era, fins fa menys d’un any, l’única parròquia que no en tenia. Per poder recollir diners per organitzar tallers i activitats per als seus membres l’associació va organitzar un quinto de Nadal. El quaranta per cent de la recaptació s’ha decidit donar a Assandca per combatre la malaltia. Dues-centes trenta persones van participar en aquest quinto, “una inicitiva agosarada perquè no teniem experiència prèvia, però que va acabar tenint una excel·lent resposta per part de tothom”, ha explicat la presidenta de l’AGGO, Lurdes Riba.

Aquest iniciativa se suma al grapat d’actes solidaris que aquest 10 de març se celebren per combatre el càncer amb col·laboració amb Assandca, com el concert de ‘Mamapop Hollywood’ o l’espectacle ‘Aparences’ de l’Esbart Valls del Nord.