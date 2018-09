Nervis abans d'entrar a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany. Es nota en l'ambient. Els participants comenten entre ells o amb les famílies els últims retocs de l'actuació i les cames i les mans es mouen amb rapidesa per ansietat. Són quarts d'onze del matí i dins de la sala els cinc membre del jurat, pluridisciplinari i amb moltes ganes d'ensenyar als participants les seves fortaleses i també les mancances perquè les puguin millorar, es preparen i comenten entre ells com explicar als assistents el seu punt de vista. La cinquena edició del Talentejant, el concurs d'arts escèniques que impulsa el comú d'Escaldes-Engordany amb la col·laboració de Carisma, està a punt de començar i enguany ha aplegat un total de disset inscripcions, entre individuals i en grup, de les quals vuit són de menors de 18 anys i deu majors.

La primera participant entra a la sala, puja a l'escenari i es fa el silenci. Un silenci que trenca un membre del jurat quan li pregunta com es diu i quina actuació farà. La participant respon i comença l'espectacle. I així successivament fins a quarts de cinc de la tarda. Talentejant busca aquest dissabte els dotze finalistes que passaran a la gala final que es farà el proper dia 24 de març. En la primera selecció hi ha talents artístics de diferents disciplines: teatre, dansa, música, cant i màgia.

“La sessió d'aquest dissabte no la plantegem només com un càsting de selecció, sinó com una millora del talent i també des del besant més educatiu”, ha ressaltat el cap de departament de Joventut d'Escaldes-Engordany, Miquel Millan. És per això que la presència del jurat és molt important en aquest primer dia del Talentejant. Alguns dels participants són repetidors, sobre el 50% segons apunta Millan, una xifra que es valora positivament des del comú perquè creuen que això expressa que s'està fent bé la feina.

En la gala final, es repartiran diversos premis que tindran en compte diverses disciplines. Els millors de la categoria de menors d'edat rebran 75 euros en formació o material, mentre que els majors d'edats seran premiats amb 150 euros. A més, se'ls donarà l'oportunitat d'actuar en actes de la parròquia, com ara el cicle Músiques del món o a les jornades Vivand. Els premis els aporta l'associació Carisma, ja que ho consideren una manera d'ajudar la joventut per tal que tinguin una oportunitat en el futur.